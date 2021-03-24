На Украине умерла военнослужащая после прививки AstraZeneca

В Одесской области Украины умерла военнослужащая после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил Украины. По информации СМИ, она сделала вакцину Covishield — это препарат AstraZeneca, произведенный в Индии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл сообщения о тромбах после применения вакцины информационной атакой.

«Во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий. <...> Военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха. Указанная военнослужащая... 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19»,— говорится в сообщении командования в Facebook. Отмечается, что военнослужащая страдала гипертонической болезнью.

Strana.ua сообщила, что женщину зовут Инна Нарожная. По информации издания, она умерла из-за оторвавшегося тромба. Издание утверждает, что она сделала прививку Covishield. Это единственная вакцина, которая пока поступила на Украину.

Несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, а также Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявили о безопасности вакцины.

Владимир Зеленский ранее в марте заявил о намерении продолжить вакцинацию украинцев препаратом AstraZeneca. По мнению украинского лидера, сообщения о побочных эффектах данной вакцины — информационная атака.

О скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».