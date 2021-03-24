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Великобритания призовет НАТО заставить Россию ощутить последствия «враждебной деятельности»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на встрече глав внешнеполитических ведомств альянса намерен призвать НАТО противостоять России. Об этом говорится в сообщении министерства. Господин Рааб хочет заставить Россию ощутить последствия «враждебной деятельности».

«Доминик Рааб призовет союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности»,— говорится в сообщении МИД Великобритании (цитата по «РИА Новости»).

Господин Рааб намерен рассказать об «изменчивой природе российской агрессии». По его словам, Россия использует новые и «разрушительные технологии». Глава МИД Великобритании сообщит о разработке Россией новых «суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО», а также о кибератаках, которые, по словам господина Рааба, поддерживает государство.

Накануне встречи глава МИД Великобритании сообщил, что Лондон «поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы».

16 марта власти Великобритании опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок. 22 марта Минобороны Великобритании в докладе о модернизации вооруженных сил назвало Россию «величайшей угрозой европейской безопасности».

Подробнее об обзоре оборонной политики Великобритании — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».

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