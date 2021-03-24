Макрон потребовал вывода из Ливии «турецких и российских сил»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «турецкие и российские силы» должны уйти с территории Ливии. По его мнению, ответственность европейцев в том, чтобы все, кто «дестабилизирует Ливию», прекратили это делать.

«Необходимо, чтобы иностранные силы как можно скорее покинули ливийскую территорию. <...> Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии»,— сказал господин Макрон после встречи в Елисейском дворце с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи (цитата по «Интерфаксу»).

В январе американские СМИ сообщили, что Россия укрепляет свои военные позиции в Ливии. В ответ МИД России заявил, что Москва действует открыто.

Новые власти Ливии — Президентский совет и правительство — принесли в в марте присягу и официально приступили к работе. Цель нового руководства — добиться национального единства Ливии и подготовить всеобщие выборы. Одним из самых сложных вопросов на пути к этому остается присутствие в Ливии иностранных наемников.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новые власти присягнули Ливии».