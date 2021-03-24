Главные анонсы 24 марта

Грецию посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. В рамках двухдневного визита он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821–1829 годов, а также проведет переговоры с греческим коллегой премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В Южную Корею прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В программе визита — встреча с главой МИД страны Чон Ый Ёном, по итогам которой запланировано подписание плана российско-южнокорейских межмидовских обменов на 2021-2022 годы. Также господин Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений.

Мещанский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела основателя компании Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег. О развитии дела

На Мальте состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Мальты и России.