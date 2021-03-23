Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил «РИА Новости» адвокат одной из сестер Алексей Паршин. Ранее Следственный комитет России возбудил против Михаила Хачатуряна дело по трем статьям о сексуальном и другом насилии в отношении дочерей.

«Сегодня официально ознакомили всех девушек с постановлением о возбуждении уголовного дела. Они признаны потерпевшими»,— сказал защитник.

Сестер Ангелину, Крестину и Марию задержали в 2018 году за убийство отца. Действия Крестины и Ангелины Хачатурян были квалифицированы как умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Согласно версии следствия, подсудимые и их сестра Мария, признанная затем невменяемой, убили 27 июля 2018 года своего отца после того, как он уснул.

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы признал незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. Позже Мосгорсуд признал решение суда законным. В феврале суд вернул на доследование уголовные дела против Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян.

О деле читайте в публикации “Ъ” «Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует».