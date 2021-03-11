СКР возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, убитого в 2018 году дочерями, сообщила «Медиазоне» адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян. «РИА Новости» со ссылкой на неназванного адвоката одной из сестер Хачатурян сообщает, что возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера, понуждении к действиям сексуального характера и истязании (ч. 3 ст. 123, ст. 133 и ст. 177 УК РФ).

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и 117 "Истязание"»,— передает агентство слова адвоката. По его словам, уголовное дело против Михаила Хачатуряна касается сексуального и другого насилия в отношении дочерей.

Родственники Михаила Хачатуряна дали согласие на возбуждение уголовного дела, сообщил «Открытым медиа» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Без такого согласия запрещается возбуждать уголовное дело в отношении умерших. Господин Паршин объяснил, что родственники хотят добиться реабилитации Михаила Хачатуряна и «просят провести полноценное расследование».

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы признал незаконным отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. Позднее Мосгорсуд признал решение суда законным. В феврале суд вернул на доследование уголовные дела против Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян. Напомним, действия старших сестер были квалифицированы как умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Младшая сестра, Мария, были признана невменяемой в момент совершения убийства.

О решении вернуть дело прокурорам — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует».