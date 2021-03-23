Голикова считает неправильным введение обязательной вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у России уже есть достаточно богатый опыт вакцинирования и делать вакцинацию обязательной неправильно. По ее словам, страна сейчас находится на стадии стабилизации ситуации с заболеваемостью.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти (делать прививку.— “Ъ”) или не выходить из дома, потому что не вакцинировано,— это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации»,— сказала госпожа Голикова в интервью RT.

Она рассказала, что в конце декабря были опасения роста заболеваемости из-за поездок россиян по стране и за границу. Но эти опасения не оправдались. «Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря»,— сказала вице-премьер. При этом она не исключила «небольшой подъем» заболеваемости.

22 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что до 15 июня в России привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения). Сегодня, 23 марта, прививку от COVID-19 может сделать президент Владимир Путин. Ранее Минтруд предложил Минздраву исключить дистанционных работников из Национального календаря профилактических прививок, до этого в него включили прививку от COVID-19.

Подробнее о предложении Минтруда — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».