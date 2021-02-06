Китай призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не вмешиваться в дела Китая. Он заявил, что никто не вправе вмешиваться в ситуацию Гонконга, Синьцзяна и Тибета.

«Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая"... Все вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, относятся ко внутренней политике КНР, и никто в мире не вправе в них вмешиваться»,— приводит МИД КНР слова Ян Цзечи (цитата по ТАСС). Также он заявил, что Китай не будет терпеть «попытки оклеветать» его. Он призвал США исправить ошибки, «которые были допущены в последнее время» и сказал, что Тайвань — неотделимая часть КНР.

Ранее американская сторона сообщила, что господин Блинкен в разговоре с главой канцелярии комиссии ЦК КПК пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности. Он заявил, что США продолжат отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

О внешней политике США — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».