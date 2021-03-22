Россия и Пакистан переименуют газопровод «Север—Юг» в «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода «Север—Юг» в «Пакистанский поток», следует из протокола о внесении изменений в правительственное соглашение между странами, подписанное 16 октября 2015 года.

Кроме того, компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Напомним, в декабре 2019 года пакистанская госкомпания ISGSL попросила Россию заменить в проекте «РТ-Глобальные ресурсы» из-за санкционных рисков. Тогда сообщалось, что в проект может войти «Зарубежнефть».

Также предполагается, что стороны учредят компанию специального назначения в Пакистане, в которой пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Доля России в проекте составит не менее 26% — она будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.

Российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами будет иметь право решающего голоса при выборе подрядчиков. Кроме того, Россия будет принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.

Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север—Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.