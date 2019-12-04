РБК: Пакистан просит заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север—Юг» из-за санкций

Пакистанская госкомпания ISGSL попросила Россию заменить «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы» в проекте строительства газопровода «Север—Юг». Минэнерго предложило войти в него «Зарубежнефти», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в Пакистане опасаются санкционных рисков. «Ростех» находится под секторальными санкциями США с 2014 года. Они устанавливают ограничение на привлечение финансирования и на передачу технологий. Предполагается, что «Зарубежнефть» может получить неконтрольный пакет — 49% или меньше. Основным акционером остается Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. Хотя к ней тоже были претензии, сообщало в ноябре The News International. Они связаны с нахождением господина Пумпянского в «кремлевском докладе» США 2018 года — списке российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон посчитал близкими к президенту Владимиру Путину.

«Проект реализуется на условиях межправительственного соглашения, и его исполнителем должна быть госкомпания. Поэтому министерство нам ("Зарубежнефти".— “Ъ”) предложило войти в проект. Сейчас рассматриваем предложение»,— сказал собеседник издания в компании. Представитель «Зарубежнефти» отказался комментировать информацию.

Вопрос вхождения в проект «Зарубежнефти» российская делегация обсудит с пакистанской стороной 11 декабря в Исламабаде, пишет РБК. Там запланировано шестое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север—Юг» подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.