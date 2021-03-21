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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фото: Евгений Богослов

Задержан губернатор Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Официально эту информацию правоохранительные органы пока не подтвердили.

«Белозерцев задержан в рамках уголовного дела»,— сказал собеседник «Интерфакса». По данным источника, следственные действия начались накануне вечером, 20 марта, в рамках уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. «По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании»,— добавил он. По его словам, на данный момент в деле четыре фигуранта.

Ранее сообщалось, что МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Пресс-служба главы региона заявила, что не располагает данными о следственных действиях.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Пензенскому губернатору завозили взятки».

Чем заканчивались уголовные дела против губернаторов

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