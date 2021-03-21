СМИ: МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области

МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это может быть связано с расследованием дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов. Пресс-служба главы региона заявила, что не располагает данными о следственных действиях.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.— “Ъ”) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области»,— сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что формально губернатор не задержан, но это может произойти после допросов.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем Telegram-канале заявила, что власти региона не комментируют информацию о возможных следственных действиях в отношении Ивана Белозерцева. «В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем»,— написала она.

Ранее РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у Ивана Белозерцева и двух его сыновей. Также телеканалу стало известно о задержании двух человек по фамилии Белозерцев. По данным издания, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов. Кроме того, в местных СМИ появились сообщения об обысках в здании правительства Пензенской области.

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