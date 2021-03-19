Bloomberg: США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции администрации президента США Джо Байдена, связанные с газопроводом «Северный поток-2», могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, санкции также могут ввести против страховой компании, которая работает с судами, прокладывающими трубы в Балтийском море. В санкционный список могут попасть и другие компании, предоставляющие услуги и материалы для строительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний прекратить сотрудничество с «Северным потоком-2» и напомнил об угрозе введения новых санкций. При этом газета Handelsblatt сообщила, что Германия предлагает США усилить поддержку Украине взамен на отказ от дальнейших санкций против газопровода.

Последний раз США вводили санкции против проекта 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания КВТ-РУС. Трубоукладчик продолжает работы, в конце марта к строительству присоединится «Академик Черский».

Подробнее о строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».