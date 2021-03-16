Уголь полигонят на восток

Как выяснил “Ъ”, в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу он попросил Владимира Путина обеспечить исполнение решений комиссии от 2018 года, по которым к 2025 году вывоз угля по БАМу и Транссибу должен достичь беспрецедентных 195 млн тонн. При этом господин Сечин считает недопустимым перенаправление потоков экспортного угля в Тамань как по стратегическим, так и по экономическим соображениям. В ОТЭКО Мишеля Литвака, владеющей терминалом в Тамани, подчеркивают, что их ставки перевалки сопоставимы со ставками терминалов на Дальнем Востоке.

Глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин вновь поднял на уровень президента РФ вопрос расширения Восточного полигона для вывоза 195 млн тонн угля на восток к 2025 году. Как следует из документа, который видел “Ъ”, Владимир Путин 2 марта поставил на соответствующем письме господина Сечина резолюцию «согласен». Вопрос уже прорабатывается на уровне Белого дома: 15 марта премьер Михаил Мишустин поручил правительству совместно с ОАО РЖД подготовить детальный план по увеличению пропускной способности Восточного полигона и проработать источники его финансирования, «с учетом того что сказал Игорь Иванович Сечин».

В письме господин Сечин просит президента «обратить внимание руководства ответственных ведомств и транспортных монополий на важность безусловного выполнения решений», принятых комиссией по ТЭКу в августе 2018 года на совещании в Кемерово (см. “Ъ” от 26 июля и 28 августа 2018 года). Тогда, пишет господин Сечин, было поручено расширить Восточный полигон так, чтобы он пропускал на восток 195 млн тонн российского угля к 2025 году, из них не менее 100 млн тонн в направлении портов Приморского края и не менее 85 млн тонн на Ванино-Совгаванский узел. Отметим, что в других документах настолько амбициозные цифры не содержатся: на данный момент закреплен показатель 180 млн тонн всех грузов (не только угля) к 2024 году. Впрочем, на совещании 2 марта Владимир Путин уже поручил обеспечить к 2024 году вывоз дополнительных объемов угля из Кузбасса и из Якутии (см. “Ъ” от 3 марта).

В письме господин Сечин сообщает, что, несмотря на пандемию, угольщики на 92% выполнили тот объем перевозок угля на восток, который был установлен в поручениях комиссии от 2018 года для 2020 года (115 млн из 125 млн тонн), что «принесло ОАО РЖД более 200 млрд руб. выручки и обеспечило финансовую устойчивость транспортной монополии в год беспрецедентного падения грузо- и пассажиропотока». Однако, пишет господин Сечин, ведомства и инфраструктурные компании так и не представили четкие планы развития Восточного полигона для выполнения «кемеровских» решений. Более того, подчеркивает он, в «последнее время предпринимаются усилия для ревизии и/или торможения принятых решений с целью развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань». Терминал в Тамани принадлежит ОТЭКО Мишеля Литвака.

Игорь Сечин полагает, что «попытки нерыночного принуждения участников рынка» к перенаправлению экспорта на Тамань, где ставки перевалки составляют $17–18 за тонну, «что более чем в полтора раза превышает» тарифы в Ванино, «не отвечают задачам развития российской угольной промышленности, а также экономически неоправданны» и приведут к потере РФ доли на угольных рынках АТР.

Вопрос о тарифах в порту Тамань поднимался летом прошлого года: чтобы диверсифицировать экспорт при перегруженности Восточного полигона, Минэнерго предлагало просубсидировать разницу в тарифе с Мурманском и Усть-Лугой ($14 против $8 за тонну), выделив на это суммарно 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 и 17 августа 2020 года). Однако развития эта инициатива не получила. «Мы не просили и не получали субсидий для выравнивания ставок,— пояснили “Ъ” в ОТЭКО.— Наша ставка на перевалку находится на одном уровне со ставками ведущих, а также сопоставимых по доступным мощностям перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна. Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования. Он уже принимает самые крупные проходящие через Босфор на регулярной основе суда дедвейтом до 220 тыс. тонн, что является существенным преимуществом для любого грузоотправителя». По данным Argus Russian Coal на 5 марта, ставки на перевалку в порту Тамань составляли $13,88 за тонну, в Ванино и порту Восточный — $13,5.

В Минэнерго и «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”. В ОАО РЖД от комментариев отказались. Источник “Ъ” в правительстве, подтверждая существование письма, говорит, что органы власти пока на него не ответили. «В целом мы поддерживаем и исполнение решений комиссии по ТЭКу, и наращивание экспорта угля, поскольку это означает рост налоговых поступлений и занятости»,— говорит он.

Господин Сечин отмечает в письме, что угольные компании готовы заключить долгосрочные (на три-пять лет) контракты на перевозку угля на восток в режиме «вези или плати». Внедрение подобных контрактов начнут с компаний Кузбасса, которые должны на обязывающих условиях их заключить до 1 июля (см. “Ъ” от 3 марта).

По мнению господина Сечина, такие соглашения послужат интересам в том числе ОАО РЖД, «в связи с тем что отказ от перевозки угля в пользу других грузов приведет к негативным последствиям по причине отсутствия реальных альтернатив грузопотоку угля».

«Роснефть» не имеет интересов в угле, но ее экс-глава Эдуард Худайнатов владеет компанией «Коулстар», работающей в Хакасии (добыча в 2019 году — 4,2 млн тонн). Также господин Худайнатов, как писали «Ведомости» в конце 2019 года, планировал построить терминал в бухте Безымянной в Приморском крае стоимостью 57,8 млрд руб. на 25 млн тонн угля и 10 млн тонн нефти. В «Коулстаре» не ответили на запрос “Ъ” о статусе проекта. По словам собеседника “Ъ” в транспортной отрасли, пока работы, которые позволят обеспечить перевозку соответствующего объема грузов на терминал, не предусмотрены.

Максим Худалов из АКРА предполагает, что господин Сечин в данном случае выступает в качестве координатора ТЭКа как ответственный секретарь президентской комиссии и обращает внимание на проблему увеличения потока угольных грузов на юг, который не является перспективным направлением и где в случае с Таманью уголь может мешать и проезду нефтяных грузов в цистернах по железной дороге, и проходу нефтяных танкеров через черноморские проливы. По итогам 2020 года на юг было поставлено по железной дороге на 12,3% угля больше, чем в 2019 году, поставки из Кузбасса выросли на 26,5%. Что касается увеличения поставок угля на восток до 195 млн тонн, то, полагает господин Худалов, такого уровня можно было бы достичь, если бы к 2025 году были расширены все тоннели БАМа. Но сложная ситуация с наследством Дмитрия Босова, предлагавшего за пять лет построить Северомуйский тоннель-2, делает этот проект малореальным. Впрочем, отмечает он, возможно наращивание экспорта за счет грузоотправителей Якутии, для которых Северомуйский тоннель не является узким местом, но тогда необходимо расширить к этому времени Кузнецовский тоннель.

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов, Евгений Зайнуллин