МИД России начал подготовку разговора Путина с Байденом

МИД России уже начал подготовку разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ранее господин Путин предложил господину Байдену провести дискуссию в прямом эфире и дал соответствующее поручение МИД РФ.

«МИД приступил к исполнению поручения президента»,— сказала госпожа Захарова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Господин Путин предложил американскому президенту продолжить дискуссии в прямом эфире.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».