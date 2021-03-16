На Кубани продажи грузовиков с пробегом в феврале 2021 года снизились на 10%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 908 подержанных грузовиков. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань занимает третье место в России, уступая только Москве и Московской области, где было реализовано 1082 и 933 грузовика с пробегом, соответственно. В топ-5 также вошли Татарстан (632) и Ростовская область (566).

Всего в России в феврале 2021 года продали 17,9 тыс. подержанных грузовых автомобилей – на 14,6% меньше, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что среди 10 регионов-лидеров продажи снизились во всех, кроме Нижегородской области, где количество купленных автомобилей выросло почти на 15%. Самыми востребованными моделями б/у грузовиков в феврале 2021 года стали «КамАЗ-65115», Volvo Serie и «КамАЗ-6520».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года в Краснодарском крае продали 759 подержанных грузовиков. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее.

Продажи новых грузовиков на Кубани в феврале 2021 года составили 203 автомобиля – на 51,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в минувшем месяце в Краснодарском крае увеличились продажи коммерческих автомобилей (+14,5%) и автобусов (рост в два раза).

Алексей Белянин