На Кубани продажи грузовиков в феврале 2021 года выросли на 51%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 203 грузовых автомобиля. Это на 51,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам минувшего месяца Кубань заняла пятое место по количеству проданных грузовиков. Лидерами по этому направлению стали Москва (725), Татарстан (347) и Московская область (281). Также в топ-5 попал Ханты-Мансийский автономный округ (225 грузовиков).

Всего в России в феврале 2021 года продали 5,8 тыс. грузовых автомобилей – на 6,8% больше, чем годом ранее. Самыми популярными у покупателей моделями стали КамАЗ-43118, GAZoN Next и КамАЗ-5490.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за 2020 год в Краснодарском крае продали 1968 грузовых автомобилей. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объемам продаж у региона было восьмое место в РФ.

Кроме того, Кубань в январе 2021 года заняла второе место по продажам грузовиков с пробегом: было продано 759 машин – на 6,3% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин