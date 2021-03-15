На Кубани продажи коммерческих автомобилей в феврале 2021 года выросли на 14,5%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 260 автомобилей LCV-сегмента (легкие коммерческие автомобили). Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань занимает четвертое место в России с долей рынка в 4,18%. Больше всего машин LCV-сегмента в минувшем месяце было продано в Москве (1388), Подмосковье (815) и Татарстане (274).

Всего в России в феврале 2021 года продали 8,2 тыс. легких коммерческих автомобилей – на 10,7% больше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали «Газель Next», Lada Largus Gurgon и Ford Transit.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам января-ноября 2020 года в Краснодарском крае продали родали 3,1 тыс. автомобилей LCV-сегмента. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань стала лучшим среди нестоличных регионов.

Алексей Белянин