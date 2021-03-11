На Кубани продажи автобусов в феврале 2021 года выросли вдвое

В Краснодарском крае в феврале 2020 года продали 36 новых автобусов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань заняла четвертое место в РФ, уступив только Кемеровской области (103), Санкт-Петербургу (71) и Москве (50).

Всего в России в минувшем месяце было продано 704 автобуса – на 43% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали ПАЗ-3205, НефАЗ-5299 и ПАЗ-4234.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за 2020 год продали 358 автобусов. Это на 51,5% меньше, чем годом.

В Краснодаре в январе 2021 года купили 35 новых автобусов. Это на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.