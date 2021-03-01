Ирану больше не в МАГАТЭ Тегеран отказался от контактов с США по ядерной проблеме

В понедельник в Вене открылась сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Главный вопрос повестки дня — ядерная программа Ирана. Встрече МАГАТЭ предшествовал громкий демарш Тегерана: иранский МИД сообщил, что страна отказывается от предложения ЕС начать контакты с США для урегулирования ядерного кризиса. Заявление иранской стороны вызвало разочарование администрации США, в то время как экс-президент Дональд Трамп призвал ужесточить давление на Тегеран. Взвинтив ставки вокруг будущего своей ядерной программы, Тегеран послал США четкий сигнал: для начала диалога необходимо сдвинуть с мертвой точки вопрос о снятии санкций, введенных администрацией Трампа.

Открывшаяся в понедельник в Вене пятидневная сессия Совета управляющих МАГАТЭ рассмотрит ключевые вопросы международной безопасности, среди которых наиболее острой станет дискуссия по иранской ядерной программе.

В повестку заседания внесен вопрос о мониторинге ядерной программы Ирана в свете резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и определившей процесс и график инспекций его ядерных объектов.

Накануне открытия сессии МАТАТЭ постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил: эта сессия может задать вектор развития событий вокруг иранской ядерной программы, призвав участников уделить главное внимание поиску путей возвращения к ядерной сделке июля 2015 года.

«Опрометчивые шаги, за которые ратуют отдельные члены Совета управляющих, способны сильно осложнить перспективы полного восстановления СВПД. Нужен более ответственный подход»,— написал в Twitter Михаил Ульянов.

«Главным принципом дебатов на сессии МАГАТЭ должно стать "не навреди". Договоренность между МАГАТЭ и Ираном по поддержанию проверочной деятельности, достигнутая в ходе визита в Тегеран 21 февраля гендиректора агентства Рафаэля Гросси, снижает напряженность вокруг проверочной деятельности в Иране и предоставляет сторонам, в первую очередь США и Ирану, дополнительно три месяца для восстановления СВПД. Однако есть и обратные примеры "вклада" агентства в разрешении ситуации вокруг иранской ядерной программы. В ноябре 2011 году публикация доклада МАГАТЭ, который использовал развединформацию третьих стран, предоставленную на селективной основе, привела к новой эскалации не только вокруг иранской ядерной программы, но и на Ближнем Востоке в целом»,— пояснил “Ъ” директор Центра энергетики и безопасности, председатель Московской конференции по нераспространению Антон Хлопков.

На этом фоне иранская сторона продолжает делать один неожиданный ход за другим, демонстрируя то готовность к взаимодействию, то показную жесткость.

Так, в минувшее воскресенье, накануне открытия заседания Совета управляющих МАГАТЭ, Тегеран сыграл на обострение. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, его страна пока не считает нужным проводить предложенные ЕС неформальные дипломатические контакты с США по иранской ядерной программе, поскольку «на данный момент в подходе Вашингтона не произошло никаких изменений».

По данным газеты The Wall Street Journal, стороны так и не смогли договориться об условиях начала переговоров.

Тегеран ждал от администрации президента Байдена гарантий «снятия некоторых санкций», однако Вашингтон на это не пошел.

Реакция администрации США оказалась сдержанной. «Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы к возобновлению реальных дипломатических усилий для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств в рамках СВПД»,— заявил представитель Белого дома. По его словам, США будут консультироваться с другими участниками «шестерки» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по поводу дальнейших шагов.

Между тем инициировавший односторонний выход Вашингтона из СВПД и введение американских санкций против Ирана экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию в Белом доме в неоправданной мягкости по отношению к Ирану. Выступая в воскресенье на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), господин Трамп выразил убежденность в том, что более сговорчивым иранскую сторону сделает не снятие санкций, а их ужесточение.

«Глупо отказываться от рычагов давления еще до начала переговоров. Оставьте санкции и ведите переговоры. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю?» — недоумевал экс-президент США.

По его словам, если бы президентом сегодня был он, а не Джо Байден, США и Иран достигли бы новых договоренностей по ядерной программе Тегерана «в течение недели».

Напомним, что через год после выхода США из СВПД, произошедшего в 2018 году, Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В конце прошлого года в стране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана, запустить более мощные центрифуги, выходящие за рамки СВПД, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Иран не сможет свободно торговать нефтью и проводить финансовые операции.

«Последние заявления Тегерана не следует рассматривать как отказ от диалога. Руководство Ирана на всех уровнях в последние месяцы отмечало готовность вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД при условии возвращения в сделку и ее полного выполнения со стороны США. Нет никаких признаков, что подход Тегерана изменился. Иранские официальные лица неоднократно отмечали необходимость скоординированных шагов или «дорожной карты» по восстановлению СВПД, что, очевидно, невозможно без диалога. Отказ Ирана от встречи скорее следует рассматривать как выражение неудовлетворения теми темпами, с которыми новая администрация США выполняет предвыборное обещание Джо Байдена вернуться в СВПД»,— пояснил “Ъ” Антон Хлопков.

По словам эксперта, в условиях, когда до президентских выборов в Иране остается чуть больше трех месяцев, вопрос ядерной сделки станет одним из заметных в рамках президентской кампании. «Шесть недель нахождения Джо Байдена в Белом доме не принесли Ирану желаемого ослабления санкций. Однако нельзя не отметить, что Тегеран зачастую «передавливает» в своих ответных действиях и реакции и усложняет ситуацию на дипломатическом поле,— признает Антон Хлопков, по мнению которого «ситуация вокруг иранской ядерной сделки остается непростой, однако не безнадежной».

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«Несмотря на то, что Иран отказался от проведения встречи с США, последние события в стране свидетельствуют о том, что даже иранские консерваторы считают главным и необходимым вернуться к СВПД. Проблема упирается в условия возвращения к ядреной сделке и последовательность действий. Иранская сторона требует, чтобы президент Байден сначала подписал указ о снятии санкций или хотя бы предоставил какие-либо гарантии снятия части из них»,— продолжает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры современного Востока РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

По словам эксперта, иранская политика новой администрации в Белом доме остается противоречивой. Выдвигая требования к Тегерану, Вашингтон пока уходит от ответа, какие встречные шаги готовы сделать США для выполнения резолюции 2231 СБ ООН. При этом новые заявления о готовности к диалогу с Ираном прозвучали на фоне ударов ВВС США по проиранским группировкам в районе сирийско-иракской границы, что стало еще одним дестабилизирующим событием в отношениях Тегерана и Вашингтона. «Не отказываясь от переговоров, Иран отказывается от превращения их в улицу с односторонним движением»,— резюмирует Лана Раванди-Фадаи.

Сергей Строкань