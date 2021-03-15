Обе дозы «Спутника V» получили 3,5 млн россиян

Полный курс вакцинации против коронавируса препаратом «Спутник V» прошли уже 3,5 млн россиян, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Россия лидирует в Европе по числу жителей, завершивших курс вакцинации от COVID-19.

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами»,— сказал господин Дмитриев журналистам (цитата по ТАСС).

По меньшей мере одну прививку из курса вакцинации «Спутником V» в России сделали более 5 млн человек. Напомним, в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 51 стране. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.

За последние сутки в России зарегистрировали 9437 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили на 6,41% больше — 10 083. Умерли за сутки 404 зараженных, выздоровели 8447 человек. Прививочные кампании от коронавируса идут во многих странах, при этом наблюдается рост антипрививочных настроений и нехватка доз препаратов.

О вакцинации в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».