Осужденный за мошенничество экс-сотрудник минобра возглавил еврейскую школу

Бывший начальник отдела дополнительного образования и воспитания краевого минобра Дмитрий Жадаев теперь работает директором частной школы. По данным rusprofile, 11 сентября прошлого года он возглавил среднюю общеобразовательную школу — детский сад с этнокультурным еврейским компонентом Ор Авнер ХаБад.

Напомним, в министерстве господин Жадаев курировал проведение мероприятий для детей, в том числе и патриотических. В частности, он организовывал проведение учебно-полевых сборов.

В итоге в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору). По версии следствия, вместе с подчиненным Владимиром Елагиным он в общей сложности похитил около 4,3 млн руб. под видом исполнения гсоконтрактов на проведение сборов. Как следует из документов суда, он был осужден только за одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст.159 УК РФ и приговорен к штрафу 500 тыс. руб.