В Удмуртии задержали изготавливающую поддельный алкоголь преступную группу

Четырех участников преступной группы, подозреваемых в производстве и сбыте незамерзающей жидкости и алкоголя с использованием метанола, задержали в Удмуртии. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что опасную продукцию производили в четырех различных цехах в Сарапуле и Сарапульском районе. В ходе обысков правоохранители изъяли из них 28 тонн метилового спирта, 15 тыс. литров готовой продукции, 10 тонн алкоголя и 2 тыс. литров антисептика. Членов преступной группы задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии, следователи СУ СКР по республике и бойцы Росгвардии.

В настоящее время трое соучастников находятся под домашним арестом. Еще один подозреваемый — под подпиской о невыезде.