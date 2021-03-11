Главные новости к утру 11 марта

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил введение новых санкций против «Северного потока-2». Последний раз ограничительные меры в отношении газопровода вводились Вашингтоном в январе 2021 года. О строительстве проекта в условиях санкций

Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в России на конец января 2021 года увеличилась до 23,5%. На конец января 2020 года эта доля составляла 17,8%. О ситуации на рынке

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter за систематическое неудаление противоправной информации. Соцсети грозят штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. Накануне, 10 марта, за неоднократное неудаление соцсетью информации ведомство замедлило трафик к Twitter. О стратегии ведомства

В 2021 году пополнения ФНБ не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщала Счетная палата. По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году. О расходовании средств ФНБ

Конгресс США одобрил пакет помощи американской экономике в $1,9 трлн. Новый пакет мер поддержки был одним из ключевых предвыборных обещаний Джо Байдена. О мерах поддержки

Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана задержан по подозрению в махинациях при установке систем оповещения. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По информации “Ъ—Казань”, речь идет об Олеге Степущенко.

О важнейших событиях 11 марта — в анонсах “Ъ”.