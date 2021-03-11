Главные анонсы 11 марта

В Москве президент России Владимир Путин проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. В совещании примут участие представители российской банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей. В частности, будет обсуждаться налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности. О динамике инвестиционной активности

В Москве начнется двухдневный Международный экономический форум государств—участников СНГ. Об отношениях членов содружества

В Катаре министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с эмиром Тамимом бен Хамад Аль Тани и проведет переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Мосгорсуд проверит законность приговора столичному муниципальному депутату Юлии Галяминой. Ее приговорили к двум годам условно, признав виновной по статье 212.1 УК — в неоднократном нарушении правил публичных акций. О приговоре

Пройдут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы.