Счетная палата: в 2021 году ФНБ пополняться не будет

В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщала Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года. По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году.

«Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году»,— цитирует пресс-служба СП аудитора Алексея Саватюгина.

СП напомнила, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет. «Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году»,— уточнило ведомство.

По данным СП, на 1 декабря 2020 года совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составил 13,457 трлн руб. В этом объеме 65,3% составляют ликвидные активы, размещенные на счетах Банка России (ЦБ), и 34,7% – иные активы.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,545 трлн руб., или 11,7% ВВП.

О расходовании средств ФНБ — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».