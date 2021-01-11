Импортозамещение или штраф

Белый дом усиливает борьбу за исполнительскую дисциплину в госсекторе экономики. Так, Минюст подготовил проект поправок в КоАП о штрафах для чиновников, не выполняющих требований по импортозамещению: несоблюдение квот на закупки отечественной продукции обойдется в 20–50 тыс. руб., такие дела будет рассматривать Минпромторг. Госкомпании норма пока не затронет — они не обязаны вести такую отчетность. Впрочем, правительство уже начало реформу управления госАО: 28 декабря Михаил Мишустин утвердил новую методику оценки ключевых показателей эффективности их топ-менеджеров. Список их будет сокращен и де-факто должен отражать либо финансовые успехи госкомпаний, либо их участие в выполнении национальных целей. Это главное, что интересует правительство в их работе.

Минюст подготовил изменения в КоАП, вводящие ответственность госзаказчиков за невыполнение требований об импортозамещении в госзакупках. Законопроект опубликован на regulation.gov.ru. Напомним, в июле 2020 года Белый дом принял законы о квотировании закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) у отечественных производителей в качестве меры поддержки экономики на фоне коронакризиса, а в декабре утвердил перечни продукции, на которые с 2021 года эти требования распространятся (см «Ъ-Онлайн» от 7 декабря). По проекту Минюста, невыполнение госзаказчиком квот повлечет предупреждение или штраф для должностного лица в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Документ не детализирует, распространятся ли санкции на каждую импортную поставку или речь идет о штрафе по позициям перечня квотируемой продукции (всего их 107, в том числе различные виды медтехники и медоборудования, промышленной продукции, радиоэлектроники).

Вопросы возможности и целесообразности выполнения требований по закупкам российской продукции в проекте Минюста не детализированы — впрочем, ранее идеолог квотирования, курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов указывал, что введенные нормы учитывают способности российских поставщиков обеспечить госзаказ. По данным Федерального казначейства, общая доля российских товаров в госзаказе составляет около 50%, но варьируется по отраслям.

Рассматривать конкретные административные дела по невыполнению квот будет Минпромторг, и если заказчики смогут обосновать невозможность выполнения квоты, то штрафовать их не будут.

С 2022 года санкции будут предусмотрены только для закупок государства — к этому сроку госзаказчики подготовят отчеты об объемах закупок отечественной продукции по итогам 2021 года. Отказ от введения ответственности для заказчиков по ФЗ-223, вероятно, связан с неурегулированным вопросом отчетности об импортозамещении. Предполагается, что после устранения пробела в ФЗ-223 вопрос также будет решаться в рамках нормативного подхода. Пока же это потребовало разработки директив для принуждения госАО к импортозамещению вопреки инициативам Минфина о проведении «директивной гильотины» (см. “Ъ” от 24 декабря и 18 октября 2020 года). Напомним, что отказ от директивного подхода в пользу нормативного является частью работы ведомства по повышению эффективности корпоративного управления.

Отметим, что этой работой Белый дом также активно занимается: еще одна предновогодняя инициатива правительства предполагает сокращение числа KPI и сохранение наиболее принципиальных требований к госАО для ужесточения контроля над их выполнением. Распоряжением от 28 декабря 2020 года №3579-р премьер Михаил Мишустин утвердил новые методические рекомендации по расчету ключевых показателей эффективности (КПЭ) госкомпаний и институтов развития и рекомендации распространить их на дочерние общества с полным участием государства под прямым или косвенным контролем. Предполагается, что от эффективности работы госкомпаний и институтов развития будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Ранее в Минфине указывали, что из-за чрезмерного количества КПЭ показатели в отдельности не имеют достаточного веса для стимулирования менеджмента госактивов к эффективной хозяйственной деятельности.

Максимальное количество показателей с 2021 года не будет превышать десяти, при этом часть из них должна характеризовать прибыльность организации (финансовые), другая же — увязана с национальными целями развития (отраслевые). К первой группе рекомендуется отнести рентабельность инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, показатель долговой нагрузки, доход акционеров, ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. В состав отраслевых показателей могут войти и региональные показатели для достижения «общественно значимых результатов» — при этом глава правительства и вице-премьеры смогут устанавливать и специализированные КПЭ.

Набор показателей будет зависеть от специфики деятельности компаний (всего четыре категории): действующие на конкурентном рынке госАО («Роснефтегаз», ГЛОНАСС и др.), госмонополии и инфраструктурные компании («Транснефть», «Почта России» и др.), финансовые организации («ВЭБ-лизинг», «Росагролизинг» и др.) и институты развития (ДОМ.РФ, РЭЦ, «Роснано» и др.). В целом методические рекомендации распространятся на 57 компаний. Предполагается, что отраслевые показатели будут сформированы на основе национальных целей, Единого плана по их достижению до 2024 года, а также отраслевых стратегий развития, нацпроектов и госпрограмм — такие КПЭ будет определять руководящий орган организаций по согласованию с профильными министерствами и ведомствами. Де-факто документ предполагает дифференциацию управления госкомпаниями в зависимости от их возможного вклада в реализацию нацпроектов.

Диана Галиева