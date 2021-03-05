Цены набрали высоту

Стоимость авиабилетов из аэропорта Кольцово по заграничным маршрутам в 2021 году значительно выросла по сравнению с допандемийным 2019 годом, отметили аналитики сервисов по продаже билетов. Например, билеты в Дубай выросли на 149%. Эксперты рынка связывают это с ограниченностью предложений на рынке. По их мнению, ситуация может измениться после запуска чартерных программ и увеличения конкуренции.



Цены на авиабилеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово выросли почти по всем зарубежным направлениям. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет из Екатеринбурга за рубеж сейчас составляет 16,2 тыс. руб. за билет в одну сторону. По сравнению с 2020 годом средний чек за перелет в одну сторону вырос на 42%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 56%.

Так, средний чек на билет в Дубай по сравнению с 2019 годом вырос на 149% и составил 28,5 тыс. руб. против 11,7 тыс. руб. в 2019 году. Также, по данным сервиса, большой рост показали цены на билеты в Баку (132%), Минск (89%), Анталию (8,3%), а цены в Стамбул, напротив, упали на 38%.

Согласно поисковым запросам клиентов сервиса OneTwoTrip цены в самую популярную для отдыха зарубежную страну — Турцию — в марте 2021 года упали на 13% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена билета из Екатеринбурга составляет 16,2 тыс. руб. Как отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, сравнивать среднюю стоимость билетов в марте 2021 года с их стоимостью в аналогичный период 2020 года некорректно, так как в марте прошлого года пандемия коронавируса уже начала влиять на рынок путешествий.

По данным сервиса, билет в Армению в марте продавался в среднем за 8,8 тыс. руб. (рост составил 17%), а в Грузию — за 44 тыс. руб. Напомним, с 1 марта россияне могут въезжать на территорию Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Подобная цена обусловлена прежде всего тем, что это направление открылось лишь в начале марта, долететь до Тбилиси можно только со стыковками, и сейчас вариантов перелета в страну не так много. Ожидаем, что со временем больше авиакомпаний откроют рейсы в эту страну, предложив россиянам более удобные варианты стыковок и относительно невысокие цены»,— рассказала госпожа Шелехова.

Билет в одну сторону из Екатеринбурга в ОАЭ в марте, согласно поисковым запросам OneTwoTrip, стоит в среднем 58 тыс. руб. «Направление это достаточно популярно среди россиян, а предложение для екатеринбуржцев весьма ограничено. Кроме того, международное авиасообщение из Екатеринбурга открылось относительно недавно — для формирования полетных программ авиакомпаниям потребуется время. Вероятнее всего, с ростом предложения снизится и цена на авиабилеты по доступным заграничным направлениям из уральской столицы»,— отметила Елена Шелехова.

В настоящее время из аэропорта Кольцово доступны рейсы на такие курорты как Анталия (Турция), Дубай (ОАЭ), Занзибар (Танзания).

«Средняя загрузка рейсов на данных направлениях превышает 80%. В ОАЭ выполняется один рейс в неделю, в Танзанию — один рейс в 10 дней. Полеты в Анталию с середины февраля выполняла авиакомпания Royal Flight. С марта полеты по данному направлению начали еще три авиаперевозчика. Общее число рейсов в Анталию в марте выросло до девяти в неделю»,— рассказали в пресс-службе Кольцово, добавив, что в марте из екатеринбургского аэропорта можно улететь в восемь стран.

Как объяснил “Ъ-Урал” руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев, цены на зарубежные направления скорректируются после того, как запустятся чартерные программы.

«В ситуации ограниченного количества вылетов, разумеется, стоимость более высокая, потому что на рынке нет конкуренции. Мы ожидаем старт чартерных программ по популярным туристическим направлениям, которые неминуемо приведут к снижению стоимости. С конца апреля стартует сезон средиземноморского отдыха. Это приведет к снижению стоимости на ОАЭ, так как при существующих ценах они не смогут выдерживать конкуренцию с Турцией»,— рассказал Михаил Мальцев.

Средняя стоимость проданных авиабилетов по России с вылетом из Екатеринбурга в марте составила 4,6 тыс. руб. в одну сторону, что на 2% ниже, чем в марте 2019 года. По данным OneTwoTrip, главным направлением по стране является Москва — отправиться в столицу из Екатеринбурга можно за 3,6 тыс. руб. (почти на 8% ниже уровня 2019 года). Билет в Санкт-Петербург стоит 4,1 тыс. руб. (на 18% ниже к уровню марта 2019 года). Цены в Краснодар выросли на 13% (4,2 тыс. руб.), а в популярный город Сочи — на 17% (6,8 тыс. руб.).

Также среди жителей уральской столицы популярен Крым — средняя цена билета до Симферополя составляет 6,9 тыс. руб., что на 8% ниже аналогичного показателя допандемийного 2019 года. Выросли цены на билеты в Минеральные Воды на 27% (7 тыс. руб.) и в Калининград на 14% (7,3 тыс. руб.).

Рост по российским направлениям, которые расположены на юге России, эксперты объясняют перераспределением туристических потоков, так как в условиях закрытых границ россияне летают на отечественные курорты и спрос на такие поездки растет.

Мария Игнатова