Цены набрали высоту

Стоимость авиабилетов из аэропорта Кольцово по заграничным маршрутам в 2021 году значительно выросла по сравнению с допандемийным 2019 годом, отметили аналитики сервисов по продаже билетов. Например, билеты в Дубай выросли на 149%. Эксперты рынка связывают это с ограниченностью предложений на рынке. По их мнению, ситуация может измениться после запуска чартерных программ и увеличения конкуренции.
Цены на авиабилеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово выросли почти по всем зарубежным направлениям. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет из Екатеринбурга за рубеж сейчас составляет 16,2 тыс. руб. за билет в одну сторону. По сравнению с 2020 годом средний чек за перелет в одну сторону вырос на 42%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 56%.
Согласно поисковым запросам клиентов сервиса OneTwoTrip цены в самую популярную для отдыха зарубежную страну — Турцию — в марте 2021 года упали на 13% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена билета из Екатеринбурга составляет 16,2 тыс. руб. Как отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, сравнивать среднюю стоимость билетов в марте 2021 года с их стоимостью в аналогичный период 2020 года некорректно, так как в марте прошлого года пандемия коронавируса уже начала влиять на рынок путешествий.
По данным сервиса, билет в Армению в марте продавался в среднем за 8,8 тыс. руб. (рост составил 17%), а в Грузию — за 44 тыс. руб. Напомним, с 1 марта россияне могут въезжать на территорию Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Подобная цена обусловлена прежде всего тем, что это направление открылось лишь в начале марта, долететь до Тбилиси можно только со стыковками, и сейчас вариантов перелета в страну не так много. Ожидаем, что со временем больше авиакомпаний откроют рейсы в эту страну, предложив россиянам более удобные варианты стыковок и относительно невысокие цены»,— рассказала госпожа Шелехова.
Билет в одну сторону из Екатеринбурга в ОАЭ в марте, согласно поисковым запросам OneTwoTrip, стоит в среднем 58 тыс. руб. «Направление это достаточно популярно среди россиян, а предложение для екатеринбуржцев весьма ограничено. Кроме того, международное авиасообщение из Екатеринбурга открылось относительно недавно — для формирования полетных программ авиакомпаниям потребуется время. Вероятнее всего, с ростом предложения снизится и цена на авиабилеты по доступным заграничным направлениям из уральской столицы»,— отметила Елена Шелехова.
«Средняя загрузка рейсов на данных направлениях превышает 80%. В ОАЭ выполняется один рейс в неделю, в Танзанию — один рейс в 10 дней. Полеты в Анталию с середины февраля выполняла авиакомпания Royal Flight. С марта полеты по данному направлению начали еще три авиаперевозчика. Общее число рейсов в Анталию в марте выросло до девяти в неделю»,— рассказали в пресс-службе Кольцово, добавив, что в марте из екатеринбургского аэропорта можно улететь в восемь стран.
«В ситуации ограниченного количества вылетов, разумеется, стоимость более высокая, потому что на рынке нет конкуренции. Мы ожидаем старт чартерных программ по популярным туристическим направлениям, которые неминуемо приведут к снижению стоимости. С конца апреля стартует сезон средиземноморского отдыха. Это приведет к снижению стоимости на ОАЭ, так как при существующих ценах они не смогут выдерживать конкуренцию с Турцией»,— рассказал Михаил Мальцев.
Средняя стоимость проданных авиабилетов по России с вылетом из Екатеринбурга в марте составила 4,6 тыс. руб. в одну сторону, что на 2% ниже, чем в марте 2019 года. По данным OneTwoTrip, главным направлением по стране является Москва — отправиться в столицу из Екатеринбурга можно за 3,6 тыс. руб. (почти на 8% ниже уровня 2019 года). Билет в Санкт-Петербург стоит 4,1 тыс. руб. (на 18% ниже к уровню марта 2019 года). Цены в Краснодар выросли на 13% (4,2 тыс. руб.), а в популярный город Сочи — на 17% (6,8 тыс. руб.).
Рост по российским направлениям, которые расположены на юге России, эксперты объясняют перераспределением туристических потоков, так как в условиях закрытых границ россияне летают на отечественные курорты и спрос на такие поездки растет.