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Топ-10 женщин-руководителей

В преддверии 8 Марта редакция приложения «Женщины в бизнесе» составила региональный рейтинг женщин-управленцев. При голосовании эксперты – собственники и топ-менеджеры бизнесов из разных сфер, а также представители власти – выбрали топ-10 женщин – учредителей и наемных руководителей региональных компаний. Они оценивали претенденток по таким критериям, как эффективность руководства, профессиональная репутация, влиятельность в представляемой сфере, лидерские качества и уровень медийности.


1 место

Татьяна Шишкина


Компания: «Мир ремонта», «9 месяцев»

Профиль: Торговля стройматериалами, медицинская помощь

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 87,5

2 место

Валентина Полевиченко


Компания: «Единство»

Профиль: Девелопмент

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 64

3-4 места

Зинаида Неярохина


Место работы: Ростовская-на-Дону городская Дума

Профиль: Государственное и муниципальное управление

Должность: Председатель

Общее количество баллов: 53,5

3-4 места

Екатерина Дубовая


Компания: «Молодец»

Профиль: Пищевое производство

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 53,5

5 место

Татьяна Нечепаева


Компания: «Рейна-Тур НТВ»

Профиль: Туризм, гостиничный бизнес

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 52,5

6 место

Екатерина и Вера Мирошниченко


Компания: E.Mi

Профиль: Индустрия красоты (производство, обучение, услуги салонов)

Связь с компанией: Учредители

Общее количество баллов: 52

7 место

Татьяна Высокова


Компания: «Центр-инвест»

Профиль: Финансовые услуги

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 50,5

8 место

Инна Шевченко


Место работы: ЮФУ

Профиль: Образование

Должность: Ректор

Общее количество баллов: 45

9 место

Любовь Железная


Компания: ПКФ «Маяк»

Профиль: Пищевое производство

Связь с компанией: Учредитель

Общее количество баллов: 42,5

10 место

Лариса Чураева


Компания: Промсвязьбанк

Профиль: Финансовые услуги

Связь с компанией: Региональный директор

Общее количество баллов: 31,5

Методика составления рейтинга

На первом этапе редакция издания сформировала собственный лонг-лист из 20 кандидатур. В него вошли учредители и наемные руководители частных региональных компаний женского пола, а также сотрудницы органов государственного и муниципального управления и представители образовательных учреждений.

На втором этапе списки были разосланы экспертам с предложением определить собственную десятку лидеров, расставив их по местам с 1-го по 10-е, где 1-е – лидер личного рейтинга голосующего. При подведении итогов за каждое место начислялся определенный балл: от 10 за первое до 1 за последнее*. Итоговая сумма баллов указана в таблице.

* Один из экспертов составил собственный шорт-лист, однако не ранжировал претенденток. В связи с этим каждой из них был начислен средний балл – 5,5.

Эксперты:

• Юрий Авдеев, управляющий Банка ВТБ в Ростовской области;

• Игорь Бураков, глава Агентства инвестиционного развития Ростовской области;

• Олег Дереза, уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области;

• Александр Костин, руководитель учебно-тренингового центра «Аякс»;

• Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый Слон»;

• Сергей Мордасов, директор ростовского филиала ПАО «Ростелеком»;

• Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской области;

• Константин Поцелуев, консультант по коммерческой недвижимости компании «Капитал»;

• Сергей Сапотницкий, гендиректор ООО «ГРУППА АГРОКОМ»;

• Богдан Хмельницкий, гендиректор ГК «Нейс-Юг»;

• Андрей Широков, директор филиала «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону;

• Сергей Кириленко, гендиректор «Коммерсантъ-Юг России»;

• Андрей Ракуль, главный редактор «Коммерсантъ-Юг России».

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