Топ-10 женщин-руководителей

Методика составления рейтинга

На первом этапе редакция издания сформировала собственный лонг-лист из 20 кандидатур. В него вошли учредители и наемные руководители частных региональных компаний женского пола, а также сотрудницы органов государственного и муниципального управления и представители образовательных учреждений.

На втором этапе списки были разосланы экспертам с предложением определить собственную десятку лидеров, расставив их по местам с 1-го по 10-е, где 1-е – лидер личного рейтинга голосующего. При подведении итогов за каждое место начислялся определенный балл: от 10 за первое до 1 за последнее*. Итоговая сумма баллов указана в таблице.

* Один из экспертов составил собственный шорт-лист, однако не ранжировал претенденток. В связи с этим каждой из них был начислен средний балл – 5,5.