Топ-10 женщин-руководителей

В преддверии 8 Марта редакция приложения «Женщины в бизнесе» составила региональный рейтинг женщин-управленцев. При голосовании эксперты – собственники и топ-менеджеры бизнесов из разных сфер, а также представители власти – выбрали топ-10 женщин – учредителей и наемных руководителей региональных компаний. Они оценивали претенденток по таким критериям, как эффективность руководства, профессиональная репутация, влиятельность в представляемой сфере, лидерские качества и уровень медийности.
Компания: «Мир ремонта», «9 месяцев»
Профиль: Торговля стройматериалами, медицинская помощь
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 87,5
Компания: «Единство»
Профиль: Девелопмент
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 64
Место работы: Ростовская-на-Дону городская Дума
Профиль: Государственное и муниципальное управление
Должность: Председатель
Общее количество баллов: 53,5
Компания: «Молодец»
Профиль: Пищевое производство
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 53,5
Компания: «Рейна-Тур НТВ»
Профиль: Туризм, гостиничный бизнес
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 52,5
Компания: E.Mi
Профиль: Индустрия красоты (производство, обучение, услуги салонов)
Связь с компанией: Учредители
Общее количество баллов: 52
Компания: «Центр-инвест»
Профиль: Финансовые услуги
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 50,5
Место работы: ЮФУ
Профиль: Образование
Должность: Ректор
Общее количество баллов: 45
Компания: ПКФ «Маяк»
Профиль: Пищевое производство
Связь с компанией: Учредитель
Общее количество баллов: 42,5
Компания: Промсвязьбанк
Профиль: Финансовые услуги
Связь с компанией: Региональный директор
Общее количество баллов: 31,5
Методика составления рейтинга
На первом этапе редакция издания сформировала собственный лонг-лист из 20 кандидатур. В него вошли учредители и наемные руководители частных региональных компаний женского пола, а также сотрудницы органов государственного и муниципального управления и представители образовательных учреждений.
На втором этапе списки были разосланы экспертам с предложением определить собственную десятку лидеров, расставив их по местам с 1-го по 10-е, где 1-е – лидер личного рейтинга голосующего. При подведении итогов за каждое место начислялся определенный балл: от 10 за первое до 1 за последнее*. Итоговая сумма баллов указана в таблице.
* Один из экспертов составил собственный шорт-лист, однако не ранжировал претенденток. В связи с этим каждой из них был начислен средний балл – 5,5.
Эксперты:
• Юрий Авдеев, управляющий Банка ВТБ в Ростовской области;
• Игорь Бураков, глава Агентства инвестиционного развития Ростовской области;
• Олег Дереза, уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области;
• Александр Костин, руководитель учебно-тренингового центра «Аякс»;
• Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый Слон»;
• Сергей Мордасов, директор ростовского филиала ПАО «Ростелеком»;
• Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской области;
• Константин Поцелуев, консультант по коммерческой недвижимости компании «Капитал»;
• Сергей Сапотницкий, гендиректор ООО «ГРУППА АГРОКОМ»;
• Богдан Хмельницкий, гендиректор ГК «Нейс-Юг»;
• Андрей Широков, директор филиала «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону;
• Сергей Кириленко, гендиректор «Коммерсантъ-Юг России»;
• Андрей Ракуль, главный редактор «Коммерсантъ-Юг России».