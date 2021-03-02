Председатель гордумы и глава г. Ростова-на-Дону*

По данным биографии на сайте городской администрации Ростова, родилась в Ставропольском крае. Окончила физико-математический факультет Ставропольского государственного педагогического института. Больше 10 лет работала школьным учителем математики. В 1985 году окончила Высшую партийную школу в Ростове и уехала работать в родной регион, однако уже в 1986 году вернулась в донскую столицу.

С 1987 по 1994 годы была депутатом Ленинского районного совета народных депутатов Ростова-на-Дону. В 1994 году впервые выиграла выборы в ростовскую Гордуму (впоследствии избиралась еще шесть раз). С этого времени и до 2005 года занимала должность заместителя мэра Ростова по местному самоуправлению.

В 2020 году Зинаида Неярохина была избрана в городскую Думу седьмой раз подряд. Пост ее председателя занимает с 2014 года. Депутат по 12-му одномандатному избирательному округу (Новое поселение). Член фракции «Единая Россия». После отмены прямых выборов мэра Ростова является также главой города: первый раз муниципальные депутаты избрали Зинаиду Неярохину на этот пост 15 октября 2014 года, в 2015 и 2020 годах они приняли аналогичное решение.

Зинаида Нерояхина — главный «долгожитель» городской Думы. В Ростове периодически появляются слухи о ее планах уйти из политической сферы. В 2017 году в интервью «РБК

Ростов» она заявляла, что скорее всего не будет участвовать в выборах депутатов Гордумы седьмого созыва в 2020 году.

В конце февраля нынешнего года госпожа Неярохина вступила в публичный спор с депутатом ростовской Гордумы от ЛДПР

Петром Пятибратовым, который опубликовал видеозаявление с требованием к главе города досрочно расторгнуть контракт с сити-менеджером Алексеем Логвиненко. Господин Пятибратов обвинил последнего в проблемах городского здравоохранения и раскритиковал предложение градоначальника об увеличении объема платных услуг в муниципальных медучреждениях. Зинаида Неярохина в ответ заявила, что Петр Пятибратов пытается привлечь к себе внимание общественности в преддверии выборов в Государственную Думу в сентябре 2020 года.

У Зинаиды Неярохиной есть взрослый сын и две внучки. В числе ее увлечений — футбол: председатель гордумы старается не пропускать матчи на «Ростов Арене». Также она любит художественную и историческую литературу. Отдыхать предпочитает на Кавказских Минеральных Водах.

У Зинаиды Неярохиной есть ряд наград, среди которых орден Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

* От интервью воздержалась.

Павел Лысенко