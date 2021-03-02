«Удаленно можно руководить чем угодно»

Татьяна Шишкина, владелица магазина «Мир ремонта», клиники «9 месяцев» и гостиницы «Московская», отошла от оперативного управления компаниями и сосредоточилась на развитии в качестве инвестора и девелопера. Перспективы она связывает с созданием комплекса деловой недвижимости в ЗЖМ и нового DIY-гипермаркета, строительство которого планируется начать в конце года. Большую часть времени госпожа Шишкина руководит своими бизнесами удаленно.

– В последние годы вы активно диверсифицировали бизнес. Как намерены развивать группу в средне- и долгосрочной перспективе?

– В последнее время я делегировала управление активами и превратилась в инвестора и девелопера: занимаюсь сдачей площадей в аренду и развитием территорий. Это был естественный путь развития.

Я сохраняю планы строительства второго гипермаркета товаров для ремонта в ЗЖМ, на территории, где раньше действовала типография «Молот». Проектирование должно завершиться через 8-9 месяцев, после этого начнется строительство. Типографский бизнес я оставила, теперь им полностью занимаются мои бывшие партнеры. Они ушли с прежних площадей и арендовали другие, сейчас принадлежащее мне здание пустует.

В мои планы входит развитие территории, создание новых интересных проектов в сфере коммерческой недвижимости. Сносить все и строить заново смысла не имеет: большая часть зданий и помещений – в хорошем состоянии. Что именно там появится, будет зависеть от запросов арендаторов.

Гостиница «Московская» в центре Ростова остается одним из моих активов. Планы в ее отношении есть, но пока я воздержусь от того, чтобы их раскрывать.

– Если бы у вас была возможность вернуться в начало карьеры и что-то изменить, дать себе самой совет, каким бы он был?

– Этого не стоит делать. Я ничего не стала бы менять. Опытному бизнесмену лучше воздержаться от советов начинающему, полному энергии и надежд предпринимателю. Человек быстро меняется, и каждый должен пройти свой собственный путь.

Я не припомню, чтобы сама просила у кого-нибудь советов. Но периодически наблюдаю за людьми, успешными в тех сферах, где работаю я сама и которые мне интересны. Я читаю их интервью, наблюдаю за действиями, анализирую. Обычно этого достаточно, чтобы обратить опыт другого бизнесмена себе на пользу.

– Вспомните главный вызов за все время работы.

– На протяжении всего пути моя работа – один сплошной вызов. Такой ее делают и проверяющие органы, и те, кто, по идее, должен нам помогать. В России бизнес строится вопреки: все очень бюрократизировано. Чтобы преуспеть, нужны смелость и умение превозмогать – себя и обстоятельства. На комфорт рассчитывать не стоит.

Не превозмогать себя и добиваться цели иногда удается тем, кто невероятно одарен, гениален. Всем остальным – то есть таким бизнесменам, как я – регулярно приходится собираться и делать что-то просто потому, что сейчас так надо.

– Бывают ли ситуации, когда вам хочется оставить бизнес, продать компании и начать жизнь без стресса?

– В последнее время я часто общаюсь с более крупными и успешными предпринимателями, чем я сама, и точно могу сказать: такие мысли посещают абсолютно всех. Каждый из нас бывает обессилен и лишен мотивации. Но рано или поздно ты все равно возвращаешься к делам, потому что жить в постоянном покое – это деградация.

Когда-нибудь я, безусловно, уйду. Когда станет тяжело настолько, что удовольствие от развития бизнеса перестанет перевешивать.

– Где вы черпаете вдохновение?

– Везде. Вдохновение есть повсюду. Это могут быть изменения в личной жизни или появление людей с горящими глазами, которых стоит поддержать. Или новая идея. Бизнес – то же творчество.

– Женщинам в России вести бизнес проще или сложнее?

– Условия для всех одинаковы, бизнес-правила – одни для всех. Отличие – только в том, что женщины больше склонны заниматься тем, что по-настоящему нравится. Поэтому они чаще запускают компании в сферах моды, красоты, здравоохранения и т. п.

На юге России – правда, это мое субъективное мнение – женщины более активные и живые, чем в других регионах страны. Но на этом отличия заканчиваются.

– В последнее время вы живете на несколько городов и много управляете бизнесами удаленно. Насколько сложным был для вас подобный переход?

– Не слишком сложным. Вообще, год пандемии показал: удаленно можно руководить чем угодно, если правильно перестроить систему. Постоянно находиться рядом с подчиненными, быть на месте, включенным в процессы, нужно, когда ты начинающий управленец. Чем выше уровень развития руководителя, тем меньше ему нужно присутствовать на месте. Я пока не на самом верху: иногда мне это все еще требуется. (Улыбается.)

Елена Шепелева