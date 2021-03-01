«На мои решения влияет жизненный опыт»

Вице-президент, региональный директор Ростовского офиса ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») Лариса Чураева убеждена, что мотивация к работе напрямую зависит от того, насколько счастлив человек. Работая в банковской сфере больше 20 лет, она называет источником вдохновения успехи клиентов и бизнес-партнеров, а главной трудностью женщин-управленцев считает необходимость совмещать построение карьеры, личную жизнь и хобби.

– Какой совет вы сами можете дать начинающим управленцам в банковской сфере сегодня?

– Я бы посоветовала быть упорными в достижении цели, честным перед собой и бизнес-партнерами, развивать структурное мышление и стараться каждый день анализировать проделанную работу. Именно эти навыки помогают двигаться вперед. Быть верным своим словам, осознавать ответственность за решения, быть заинтересованным в росте. В команде ПСБ мы ценим взаимное уважение и доверие: это основа эффективной работы.

Счастливые люди работают с большей мотивацией, поэтому умение руководителя создать атмосферу доверия и поддержки в команде очень важно. Убеждена, что руководитель должен делить с командой и радость побед, и горечь поражений.

Мне нравится мысль о том, что лидер – это оперативный центр множества отношений и функций; это тот, кто умеет распознать пропорцию жизни и в зависимости от ситуации применить нужную «формулу» для получения победоносного решения и реализации в социальном, политическом, экономическом аспектах. Для того чтобы получить «формулу», необходимо получать навыки, анализировать и пробовать разные методы решения задач.

– Кто особенно сильно повлиял на вас как на руководителя, сформировал вас в этом качестве?

– Конкретной личности нет, потому что все мы люди и склонны идеализировать других обычных людей. На мои сегодняшние решения влияет мой жизненный опыт, за который я безгранично благодарна.

– Что считаете своим главным достижением в профессии?

– Меня вдохновляют успехи наших клиентов и бизнес-партнеров, которые заручились нашей поддержкой и делают невероятно полезные и головокружительные проекты.

– Есть ли предприниматели в России и в мире, которые являются для вас сейчас ориентирами в профессии? Есть ли такие в Ростовской области?

– Да, безусловно, такие есть. Это в первую очередь смелые люди, открытые ко всему новому, с активной позицией. Именно такими качествами обладают предприниматели – герои нашей фотовыставки «Бизнес в объективе». Банк организовал ее 6 лет назад. Сейчас это масштабный фотопроект ПСБ, направленный на популяризацию предпринимательства. Каждый год в проекте участвуют более 200 бизнесменов, в том числе и из Ростовской области. За пять лет проведения проекта прошло уже более 800 фотовыставок от Калининграда до Владивостока. Каждый из героев создавал свое дело с нуля и теперь вдохновляет других предпринимателей и тех, кто хочет начать свое дело и только задумывается об этом пути.

– В чем, на ваш взгляд, заключаются основные трудности для женщины – управленца и собственника в современной России вообще и в нашем регионе в частности?

– В том, чтобы совмещать свои карьерные успехи с любимой семьей и хобби.

– Если бы вам вдруг пришлось оставить банковскую сферу, чем бы вы занялись?

– Если пофантазировать на эту тему, я хочу еще больше времени посвящать своей семье и любимым людям, спорту, творчеству. Очень люблю путешествия, которые дают новые впечатления, эмоции и большое вдохновение.

– Каким был главный вызов, с которым вы справились как руководитель?

– Я думаю, что 2020 год стал для всех нас и временем новых возможностей, и испытанием, и вызовом. Мы быстро адаптировались к новым условиям, предложили клиентам массу полезных и качественных финансовых продуктов.

Отношение к жизни как к долгосрочному проекту помогает мне развиваться, позитивно смотреть на мир и получать вдохновение из самых обыденных вещей, а поддержка команды и гибкость помогают достигать стабильно хороших результатов каждый день.

Елена Шепелева