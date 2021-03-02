Соучредитель ЗАО «Молодец»*

Екатерина Дубовая окончила РГЭУ (РИНХ) по специальностям «Маркетинг» и «Гражданское право». Профессиональную карьеру начинала банке «Донинвест», позже работала в ВТБ. В 2009 году получила степень Executive MBA по программе «Стратегическое управление» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ**.

В 2001 году вместе с мужем Николаем Дубовым и еще одним партнером, который позже покинул проект, основала ЗАО «Молодец». Основу созданию производства положило приобретение оборудования для выпуска цельнозерновых хлебцев. Налаживать его работу, формировать рецептуру, разрабатывать упаковку и заниматься продажами супругам Дубовым пришлось самостоятельно. В 2001 году предприятие зарегистрировало торговую марку «Хлебцы-молодцы».

Изначально компания входила в состав крупного донского сельскохозяйственного холдинга «Урал-Дон» (контролируется Александром Ярошенко; основная сфера деятельности — растениеводство). Позже выделилась в самостоятельный бизнес.

В 2012 году предприниматель из Смоленска Елизавета Малик, владелица крупного производителя хлебцов ООО «Елизавета», обратилась в арбитражный суд с иском к «Молодцу». Она утверждала, что упаковка четырех видов хлебцев донского производителя до степени смешения похожа на упаковку продукции «Елизаветы» (на обеих было изображение двух хлебцев и овощей), и требовала прекратить ее выпуск и выплатить компенсацию в размере двухлетней выручки от реализации этой линейки. Сумма иска составила около 173 млн руб. Удовлетворение требований грозило «Молодцу» банкротством. Представители ростовской компании утверждали, что натуралистическое изображение хлебцев не может быть предметом охраны.

Сначала суды, вплоть до Высшего арбитражного, поддержали иск Елизаветы Малик. Однако в 2013 году дело было возвращено в первую инстанцию, поскольку новая версия гражданского кодекса требовала в подобных случаях подтверждать размер нанесенного ответчиком ущерба. Он, согласно аудиту, проведенному ООО «Елизавета», составил 4,8 млн руб. После этого стороны заключили мировое соглашение. «Молодец» поменял дизайн упаковок до урегулирования спора.

Сейчас компания производит 11 линеек хлебцев на двух заводах в Кагальницком и Зерноградском районах Ростовской области. «Молодец» декларирует использование исключительно натуральных ингредиентов, отказ от дрожжей, применение технологий, которые позволяют максимально сохранить полезные свойства злаков. По собственной оценке, производитель занимает около 20% российского рынка хлебцев.

У четы Дубовых двое детей. Среди семейных увлечений Екатерина Дубовая называет парусный и конный спорт, а также большой теннис.

* От интервью воздержалась. ** При подготовке справки использовались материалы изданий «Город N» и «Деловой квартал».

Павел Лысенко