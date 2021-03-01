«Я обожаю женское предпринимательство и все, что с ним связано»

По словам Веры Мирошниченко, соучредителя компании E.Mi, несмотря на приостановку работы салонов красоты в связи с пандемией, компания активно работала в онлайн-формате. Это позволило поддержать продажи и минимально потерять в общей выручке по итогам года. Лояльность клиентов, по ее словам, за время коронакризиса возросла благодаря тому, что компания поддерживала их дистанционно и давала возможность обучаться в период отсутствия работы.

– Как E.Mi переживала коронакризис?

– Нам он дал уникальную возможность полностью перестроить работу в компании и проектах. Когда наступил первый день локдауна и закрылись все наши объекты, я просто не смогла сидеть дома. Специально для меня сотрудники открыли здание, чтобы я могла в нем работать. Думаю, так поступил бы любой предприниматель. Я вышла в офис, и мы начали бесконечную серию прямых эфиров для поддержки всех наших клиентов и всего сообщества ногтевого сервиса, с которым работали. Первая неделя пандемии для нас была самой активной.

Онлайн-направление в итоге полностью вытянуло офлайн, систему дистрибуции, сейчас на его долю приходится половина оборота нашей компании. И хотя офлайн-направление у нас просело примерно на 30%, а салоны – вообще на 40%, то за счет онлайна общее снижение выручки в 2020 году составило всего 6%. Я считаю это нашим большим достижением.

– Как сегодня обстоят дела с офлайн-направлением? Планируете ли вы развивать его дальше?

– Что касается салонов красоты, нам очень сильно помогла перестройка нашего главного салона. Мы создали в нем индивидуальные, полулюксовые кабинеты. Сейчас, когда все говорят о том, что должна быть социальная дистанция, должны быть перегородки между рабочими местами, все оказалось нам на руку. В других салонах под брендом E.Mi мы меняем формат взаимодействия со специалистами, потому что привлекать их все сложнее. Они все чаще уходят работать на дом и в частные кабинеты, потому что клиенты боятся ходить в салоны красоты из-за большого скопления людей. Мы будем развивать новый формат работы с самозанятыми, предоставлять им площади.

В целом мне кажется, что пандемия стала порталом в новую реальность, возможностью квантового скачка, по крайней мере, для нашего бизнеса. Я слежу за деятельностью других людей, которые занимаются бизнесом. Все топовые предприниматели сделали в пандемию что-то невероятное, и каждый нашел новые возможности – для себя и для реализации своего потенциала.

– За что вас чаще всего благодарят клиенты?

– Я обожаю женское предпринимательство и все, что с ним связано. Сейчас они благодарят нас за то, что мы в сложное время оказали им мощную поддержку. Мы не закрылись, а продолжили работу, потому что жизнь не остановилась. И наша главная задача состояла в перестройке и изменении формата. Мы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам всем нашим офлайн-выпускникам, и они были просто шокированы таким предложением. Благодаря этому им можно было не сходить с ума дома, а просто учиться, повторять пройденное, пересматривать уроки, докупать новые программы. В общем, использовать это время для своего роста и развития, даже если нет возможности работать.

– Есть ли у вас в планах в ближайшее время участие в выставках, связанных с индустрией красоты?

– Мы провели огромную онлайн-выставку и поняли, что участие в офлайн-мероприятиях – это самое дорогостоящее и неэффективное расходование ресурсов компании. Интернет-маркетинг сегодня дает такой масштаб охвата, который не даст ни одно офлайн-мероприятие. Мы сделали для себя эти выводы на основе цифр, посчитали затраченные ресурсы и прибыль. Поэтому в ближайшее время больше не планируем участвовать в офлайн-выставках.

Анастасия Сидоренко