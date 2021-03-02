«С опытом пришло умение делегировать»

Учредитель и гендиректор концерна «Единство» Валентина Полевиченко, несколько лет назад отказавшаяся от публичности, продолжает развивать компанию и руководить концерном.

По словам строителя и девелопера, определяющим в работе для нее было и остается качество проекта. Одним из ключевых бизнес-качеств она называет обязательность.

– В чем заключаются главные различия между вашим подходом к управлению в начале пути и сейчас?

– Многое приходит с опытом. Например, умение делегировать. В начале пути тебе кажется, что никто лучше тебя не сможет. Но со временем учишься. И я давно уже совершенно легко это делаю.

Еще интересно, что вначале ты идешь от себя и своей идеи и уже под нее подбираешь людей для реализации задуманного. Сейчас же для меня важна ценность сложившейся команды. В том числе и потому, что я знаю: она в состоянии создать качественную идею, продукт. А это дорогого стоит.

Еще могу отметить, что раньше мне нравилось быть в гуще происходящего. А сейчас больше получаю удовольствие от наблюдения за процессом создания продукта, являясь при этом одним из членов команды. Это очень интересный опыт.

– Каким был главный вызов, с которым вы справились как руководитель?

– Главным вызовом был кризис 2008 года, когда обрушились продажи и все остановилось. Мы как раз начали строительство «МЕГАМАГА» и «Риверсайда», и поэтому были закредитованы. Чтобы выжить, пришлось принимать очень жесткие решения и действовать активно по всем направлениям. Компания тогда сжалась, перегруппировалась. Мы разговаривали с покупателями, партнерами. Шли навстречу. Давали скидки, придумывали всевозможные варианты компромиссов. Нам тоже многие пошли навстречу. Поддержали. Мы договаривались и договаривались. Много и открыто выступали в СМИ. В итоге уже через пару месяцев смогли вполне стабильно продавать. Хотя и с задержками, но все достроили. Справились. Но было сложно, это точно.

– Есть ли предприниматели в России и в мире, которые являются для вас ориентирами в профессии?

– Знаете, читать про чужой опыт построения, ведения бизнеса мне всегда было интересно. И сейчас тоже. Но я понимаю, как подобные книги пишутся, и иллюзий на этот счет у меня нет. Поэтому всегда главным ориентиром для меня был и остается здравый смысл. Именно он важен, когда я принимаю решение.

– В чем, на ваш взгляд, заключаются основные трудности для женщины – управленца и собственника в современной России вообще и в нашем регионе в частности?

– Не могу сказать, что у меня как у управленца были какие-то особенные трудности, связанные с полом. Даже не представляю такой ситуации, чтобы, например, нам не дали кредит, потому что директор – женщина. Не было такого в моем опыте. Я бы скорее сказала, что, наоборот, мне старались помочь по этой причине.

– Каким правилам вы следуете при работе с персоналом?

– Есть три правила, которые при работе с людьми я соблюдаю жестко. Во-первых, никогда не обращаюсь к подчиненным через голову их руководителя. Хотя порой и кажется, что это легче или быстрее, но я понимаю, что это может негативно сказаться на управляемости организации в целом. Во-вторых, если отчитываю, то делаю это исключительно один на один. Никогда – при других: считаю это совершенно неприемлемым. И в-третьих, я уважаю обязательность, как в других людях, так и в себе. Придерживаюсь этого правила в отношениях с людьми, в том числе и с персоналом. Собственно, поэтому, на мой взгляд, в концерне «Единство» много людей, которые работают здесь по 10-15 и даже 20 лет.

– Несколько лет назад вы стали гораздо менее публичной персоной, чем прежде. Как пришли к этому решению?

– Все просто: в какой-то момент публичность стала мне неинтересной. Заниматься делом нравится больше.

– Намерены ли вы реализовывать новые амбициозные проекты в сферах жилой и коммерческой недвижимости?

– Меня, в принципе, не интересует такое понятие, как амбициозность. В своей работе считаю самым важным качество проекта. И за годы в бизнесе я сформировала три критерия, которые его определяют. Во-первых, продукт должен подходить людям. То есть мы как профессионалы должны продумать все сами так, чтобы людям потом было с нашим объектом хорошо. Неважно, жилье это или коммерческая недвижимость. Во-вторых, так как мы строим объекты на долгие годы, то каждый из них должен быть вписан в город. И архитектурно, и инфраструктурно, и логически. По всем параметрам. И в-третьих, проект должен принести деньги. Если соблюдены все три правила, то это значит, что мы все делаем правильно, проект качественный. Причем эти критерии для меня в бизнесе равноценны. А если какой-то параметр «просел», то это значит, что нужно искать ошибки. Причем все ошибки и проблемы нужно искать в себе и только в себе.

Елена Шепелева