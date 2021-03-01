«Сочетаем университетскую и корпоративную культуры»

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко уверена, что эффективность работы управленца не зависит от гендерного фактора. Своим основным достижением она считает переход от иерархической системы управления ЮФУ к проектной. По ее мнению, это позволило создать

в университете комфортную среду для совместной работы студентов и преподавателей.

— Что вы считаете своими главными достижениями?

— Если говорить о жизни в целом, то это, конечно, рождение сына. Кроме того, я бы назвала защиту докторской диссертации. Для меня это очень важно, тем более что степень доктора наук я получила в 33 года. Это было нелегко: потребовались полная самоотдача, дисциплина в сочетании с воображением и полетом мысли, выстраивание коммуникации с научным руководителем.

Что касается периода, в течение которого я возглавляю ЮФУ, то у крупного современного университета есть три ключевых миссии. Первая, разумеется, образовательная. С этой точки зрения наша главная задача — постоянное повышение качества обучения. О том, что выполнять эту миссию нам удается, свидетельствуют и международные рейтинги, в которых позиции ЮФУ из года в год повышаются, и доля трудоустроенных выпускников, которая тоже растет, и постоянное увеличение количества иностранных студентов.

Вторая миссия — научная. В 2020 году в ЮФУ впервые за последние три года объем научно-исследовательских работ превысил миллион рублей, выделенных на исследователя. Особенно важно, что наш главный источник финансирования НИОКР — заказы предприятий.

Третья миссия университета — участие в развитии региона, в котором он базируется. Значимость ЮФУ для Ростовской области и Юга России в целом значительно выросла. Это проявляется в реализации различных просветительских проектов, поддержке гражданского диалога, решении экологических проблем. Например, на базе нашего университета ведутся исследования в сфере почвоведения и опасных процессов на Азовском побережье.

В целом я считаю, что нам удалось выстроить коммуникации внутри университета по новым принципам, перейдя от иерархических систем к проектной форме реализации инициатив. Это способствовало повышению вовлеченности студентов и сотрудников университета в решение стоящих перед нами задач.

— С каким специфическими сложностями приходится сталкиваться женщине-руководителю?

— Мне кажется, эффективность работы управленца не зависит от гендерного фактора. Ее определяют готовность к самоотдаче, желание добиваться результата, амбиции в хорошем смысле слова. И, конечно, важна поддержка семьи. Возможно, с этой точки зрения мужчинам несколько проще, потому что у руководителя очень продолжительный рабочий день, приходится очень интенсивно общаться. Но по большому счету мне не приходилось сталкиваться с какими-то специфическими сложностями. Разве что женщине, наверное, труднее принимать жесткие решения. Женщина ориентирована в первую очередь на сохранение того, что считает важным. Поэтому эмоционально бывает непросто, скажем, подписывать приказы об отчислении студентов. Но это тоже часть работы.

— Что вы считаете наиболее сложным в вашей работе?

— Управление университетом — это итерационный процесс, ход которого невозможно заранее просчитать. Менеджмент в принципе — не экспериментальная наука, он построен больше на интуиции, проектировании и экспертизе, поскольку к принятию решений в нашем случае стоит привлекать как можно больше компетентных людей. Очень важно и довольно сложно учитывать инертность системы и скорость, с которой она может меняться. Это удается не всегда, поэтому иногда не получается принять правильное решение вовремя.

Нужно также учитывать специфику студенческой среды. Университет — это 25 тыс. обучающихся и около 5 тыс. сотрудников, к которым еще можно добавить членов их семей. Это ставит перед нами дополнительные задачи. Университет — многомерная система. Мы работаем, с одной стороны, как корпорация, которая получает доход и управляет сложной инфраструктурой, а с другой — как образовательный и научный центр, что требует выстраивания внутренней культуры и этики, выстраивания эффективных коммуникаций и использования принципов медиации. Нужно правильно выбирать управленческие методы, площадки для диалога с той или иной аудиторией. Это необходимо, чтобы создать внутри университета благоприятный климат для совместной деятельности студента и преподавателя, которой в наше время является процесс обучения.

— У вас есть любимый фильм, главная героиня которого женщина-руководитель?

— Пару лет назад я посмотрела фильм «Екатерина III» о легендарном министре культуры СССР Екатерине Фурцевой. Мне очень понравилась мудрость Фурцевой, ее понимание своей роли, умение адаптироваться к меняющимся условиям, способность работать в команде и одновременно руководить этой работой. Фурцева демонстрировала удивительную силу характера. Это, конечно, мотивирует.

Еще один пример такого рода — «Унесенные ветром». Скарлетт О'Хара — героиня, которая не боится брать на себя ответственность. Это очень важное качество для женщины-руководителя.

Павел Лысенко