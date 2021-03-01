«Не представляю бизнес без мужа и сына»

Любовь Железная, учредитель и директор зерноградского ООО ПКФ «Маяк», выстроила семейную компанию по переработке зерновых, которая активно экспортирует крупы из Ростовской области. Шоурумы переработчика работают в Дубае, Шанхае и Хошимине. Партнеры госпожи Железной по бизнесу – ее муж и сын.

– Женское руководство отличается от мужского?

– В нашей стране руководители, которые с утра и до вечера занимаются любимой работой и выполняют все поставленные задачи, особых сложностей не испытывают. И пол здесь не важен.

Безусловно, в таком аграрном регионе, как Ростовская область, мужчины в приоритете, они как бы ценятся выше: грамотные агрономы, инженеры и механизаторы – в подавляющем большинстве представители сильного пола. Но дискриминации по половому признаку я никогда не испытывала – напротив, получала определенные бонусы от того, что иногда оказывалась единственной женщиной среди коллег-руководителей. В советское время, например, как женщина – председатель кооператива первой получила по разнарядке Коопсоюза СССР служебную «Волгу», крупорушку, завод «Рифей».

У нас еще силен стереотип: место мужчины в поле, а женщины – на кухне. Но мне это даже на руку. Мы на предприятии вы-

пускаем крупы, развиваем направление здорового питания, и кто, если не женщина, способен оценивать потенциал таких продуктов, думать об их применении в питании семьи, готовить дегустационные блюда, предлагать кулинарные рецепты.

– В вашем бизнесе задействованы сын и муж. Представляете предприятие без них?

– Конечно, нет. Действительно, они оба включены в процессы управления компанией. Супруг отвечает за техническое состояние предприятия: занимается составлением проектно-сметной документации, курирует строительство и вопросы техники безо-

пасности. Сын занимается развитием производства.

У нас очень четко разделены функции. Есть решения, которые принимаем сообща, но также есть вопросы, которые я решаю единолично. Это, например, управление финансами, составление бизнес-планов, заключение контрактов и другие вопросы, требующие анализа хозяйственной деятельности и перспектив.

В семейной жизни мы продолжаем вести себя как команда.

– Какой самый ценный совет по руководству вы получали?

– Много лет назад председатель Зерноградского райпо Виталий Дегтярев научил меня тому, что каждое действие руководителю нужно просчитывать максимально тщательно: любой шаг может иметь серьезные последствия, если за тобой стоит коллектив. Нужно думать о каждой копейке, говорил он. И в то же время учил, что, если из кармана, где есть и рубли, и копейки, выпадет мелкая монета, не стоит наклоняться, теряя время, чтобы подобрать ее. Нужно продолжать идти вперед. Важно видеть большие цели и не размениваться по мелочам.

Это правило в разное время помогало мне. Особенно – когда около 6 лет назад переработчиков перестало поддерживать государство и нам пришлось брать коммерческие кредиты. Они не позволяли выпускать социально значимый товар с минимальной наценкой без негативного влияния на доходность фирмы. Но потенциал отрасли был очевиден —

мы приняли решение не сократить, а расширить производство, добавив в ассортимент бобовые, муку и растительное мясо.

И сейчас, получая льготные кредиты, помощь Минсельхоза и Центра поддержки экспорта и имея шоурумы в Дубае, Шанхае и Хошимине, не жалеем об этом.

– Каким был для вас главный профессиональный вызов?

– Когда мне было около 40 лет, возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я перенесла операцию и больше, чем на год, осталась прикованной к постели. Надежды на то, что когда-нибудь снова придется ходить, не оставалось.

Но я сохраняла желание работать, имела кооперативное образование, изучала потенциал выращивания и переработки зерновых. Вместе с вышедшим на пенсию председателем Зерноградского райпо мы создали кооператив, который спустя два года, в конце 1989 года, был реорганизован в ООО ПКФ «Маяк». Этот шаг был вынужденным: наши доходы уже через пару лет серьезно обогнали выручку райпо, и руководство района дало мне понять, что не позволит работать дальше, компрометировать потребительскую кооперацию. А мы бурно росли, успешно экспортировали продукцию. В этой ситуации выполнение всех контрактов и продолжение работы стало возможным именно благодаря реорганизации кооператива в предприятие «Маяк».

– Какие у вас сейчас амбиции как у руководителя?

– Я хочу создать работающий клуб экспортеров, забрендировать наше бобовое мясо, увеличить площади под выращивание продукции для здорового питания – чечевицы и нута, а также кратно увеличить объем их переработки. Также среди целей – увеличение экспорта продукции и развитие направления здорового питания в России, в частности продаж нашего растительного фарша.

Компании 31 год. Как человек верующий связываю особые ожидания с ее 33-летием. Ставлю цель руководить «Маяком» до этого времени, а затем – передать все в управление сына, который рос на предприятии и впитал любовь к переработке и отношение к труду с моим молоком. Но кредитную нагрузку я не хочу ему передавать. Одна из главных задач на ближайшие два года – выполнить все обязательства перед банками.

Елена Шепелева