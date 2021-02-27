Что ждет россиян в марте 2021 года Краткий обзор основных законодательных изменений

Новые правила обработки персональных данных, уголовная ответственность для физлиц-иноагентов и другие нововведения.

С 1 марта некоммерческие организации, признанные Минюстом иностранными агентами, обяжут специальным образом маркировать свои материалы, публикующиеся в том числе в интернете. Отсутствие маркировки обойдется НКО в сумму от 300 тыс. до 500 тыс. руб. штрафа.

Подробнее об инициативах по регулированию НКО-иноагентов — в материале “Ъ”.

С 1 марта вводится уголовная ответственность для физлиц, признанных иноагентами, если они самостоятельно не подали заявления о включении их в реестр.

Подробнее о новых правилах для физлиц-иноагентов — в материале “Ъ”.

С 1 марта продавцы и сайты-агрегаторы, чья выручка превышает 30 млн руб. в год, дадут клиентам возможность оплачивать покупки картой «Мир». С 1 июля принимать оплату через национальную платежную систему обяжут тех, чья выручка превышает 20 млн руб. в год.

Как в России внедряют платежную систему «Мир» — в материале “Ъ”.

С 1 марта начнет работу специальный реестр требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины» — отмены избыточных и устаревших требований. Реестр также будет содержать информацию об установивших их нормативных актах и сроке их действия.

Подробнее о реестре — в материале “Ъ”.

С 1 марта обрабатывать и распространять персональные данные пользователей и клиентов «по умолчанию» запрещается. Оформляя согласие на передачу своих данных, россияне смогут решать, какие из них предавать огласке, а какие должны остаться приватными. Операторов обяжут удалять персональные данные по первому требованию.

О новых инициативах по обработке персональных данных — в материале “Ъ”.

С 7 марта детей до 16 лет будет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

С 7 марта россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы сведения об их работе до 1 января 2020 года из бумажной трудовой книжки включили в электронную.

Подробнее о внедрении электронного документооборота — в материале “Ъ”.

С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить охотничьи ружья и патроны к ним на территорию России только с разрешения Росгвардии. По окончании срока действия разрешения оружие необходимо вывезти за пределы страны.

О других изменениях в охотничьем законодательстве — в материале “Ъ”.

С 23 марта заказчиками комплексных кадастровых работ смогут стать не только бюджетные учреждения, но и граждане, а также компании, заинтересованные в выполнении работ. По мнению законодателей, это должно снизить вероятность реестровых ошибок, а также дать возможность владельцам недвижимости сэкономить.

О других изменениях в порядке кадастрового учета — в материале “Ъ”.