Навального могут этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа

Оппозиционера Алексея Навального должны этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа (ЦФО), если решение суда о замене условного срока на реальный вступит в силу. Об этом сообщил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев. Он не исключил, что господин Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но считает, что это маловероятно.

«Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний ЦФО»,— сказал господин Зуев «Интерфаксу».

Защита господина Навального намерена обжаловать решение суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Напомним, суд назначил оппозиционеру три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, в срок будет зачтен период, который оппозиционер провел под домашним арестом. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор российского суда по делу «Ив Роше» Алексею Навальному и его брату Олегу произвольным и необоснованным.

Подробнее о решении суда и о протестах — в онлайн-трансляции “Ъ”.