Главные новости к утру 22 февраля

Boeing рекомендовал приостановить полеты некоторых самолетов 777 из-за отказа двигателя у лайнера в США. Двигатель загорелся, а его обшивка упала на жилой район Колорадо. Япония приостановила полеты Boeing 777 с таким двигателем, а американский авиарегулятор потребовал провести проверки самолетов.

Nord Stream 2 AG запросила разрешение на строительство газопровода в Германии. Таким образом оператор «Северного потока-2» отреагировал на жалобу экологов, которые ранее опротестовали выдачу разрешения на строительство.

Великобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России, Белоруссии, Китае и Мьянме. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен выступить с такой речью на открытии сессии Совета ООН по правам человека.

Цена биткойна впервые превысила $58 тыс. К 7:00 стоимость криптовалюты опустилась ниже $56 тыс.

МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая. Глава ведомства Ван И считает, что в последние годы КНР и США столкнулись с самыми серьезными трудностями в двусторонних отношениях из-за администрации 45-го президента Дональда Трампа.

«Яблоко» предложит Мосгордуме поставить на Лубянке фонтан Джованни Витали. Он находился там до памятника Дзержинскому, в 1835–1935 годах. О голосовании по памятнику

Даниил Медведев поднялся с четвертой на третью строчку рейтинга лучших теннисистов ATP. Он стал четвертым россиянином в истории, попавшим в тройку лидеров. О его игре в финале Australian Open