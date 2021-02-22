МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая

Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И считает, что в последние годы КНР и США столкнулись с самыми серьезными трудностями в двусторонних отношениях из-за администрации 45-го президента Дональда Трампа. Он призвал «разрушить стены ошибочных представлений», «расчистить путь к знанию и пониманию Китая» и изменить курс по отношению к КНР.

«В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений. Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него»,— сказал Ван И на церемонии открытия форума «Ланьтин» в Пекине (цитата по ТАСС). По его мнению, «неизмеримый ущерб» отношениям оказали давление на Китай и попытки сдержать его.

Глава МИД КНР заверил, что Пекин не намерен бросать вызов Вашингтону. По его словам, Китай никогда не вмешивался в дела США и приветствовал укрепление страны. «Мы готовы к мирному сосуществованию»,— сказал Ван И. Он также заявил, что у Китая нет намерений свергать правительства и экспортировать идеологию. Глава МИД КНР выразил надежду, что американские политики «будут следовать тенденциям времени и мира, откажутся от предрассудков и неоправданных подозрений».

«Мы надеемся, что американская сторона как можно скорее скорректирует свой курс и, кроме прочего, отменит необоснованные пошлины на китайские товары, свои односторонние санкции против китайских компаний, исследовательских и образовательных институтов, а также откажется от иррационального курса на подавление технологического прогресса Китая»,— добавил глава МИДа.

Президент США Джо Байден в ходе виртуальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе назвал Китай главной угрозой. Он считает, что западным государствам и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе следует готовиться к долгосрочному и жесткому соперничеству с ним.

Подробнее о выступлении господина Байдена — в материале “Ъ” «Европа обайденела».