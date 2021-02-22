«Яблоко» предложит Мосгордуме поставить на Лубянке фонтан Витали

Фракция «Яблока» в Мосгордуме внесет на рассмотрение монументальной комиссии вопрос о восстановлении фонтана Джованни Витали на Лубянской площади. Он находился там до памятника Дзержинскому, в 1835–1935 годах. Сейчас на голосование выносится вопрос о размещении на площади памятника Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

«Фракция "Яблоко" в Мосгордуме подготовила предложение о восстановлении на Лубянской площади фонтана Витали и внесет его на рассмотрение в монументальную комиссию. В отличие от нынешнего непонятного голосования, где москвичам навязывают выбор, мы действуем по московскому закону»,— сказал депутат, член фракции «Яблока» Евгений Бунимович «РИА Новости». По его мнению, восстановление фонтана — это «возвращение к исторической памяти Москвы» и путь к согласию, а не противостоянию.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков сказал «РИА Новости», что «восстановление нейтральной исторической достопримечательности было бы хорошей альтернативой».

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в «Активном гражданине». Помимо него жители смогут выбрать Александра Невского. Ранее также назывались кандидатуры Юрия Андропова и Ивана III, но их отклонили. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме заявили, что фигуру победителя в любом случае придется согласовать.

Подробнее — в материале “Ъ” «Феликса Дзержинского ставят на голосование».