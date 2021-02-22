Великобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своей речи на открытии сессии Совета ООН по правам человека призовет отреагировать на ситуацию в сфере их соблюдения в России, Белоруссии, Китае и Мьянме. Выдержки из его выступления были направлены СМИ.

Как передает Bloomberg, по России господин Рааб остановиться на «позорной» ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он скажет, что Россия не выполняет своих международных обязательств.

Лондон расскажет о «кризисе прав человека» в Белоруссии из-за «жесткого разгона» протестующих президентом Александром Лукашенко. Также господин Рааб планирует рассказать о проблемах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае и призвать военных Мьянмы «отойти в сторону» и освободить гражданских лидеров.

Великобритания наряду с рядом других стран призывала освободить Алексея Навального. Господин Рааб ранее заявлял в связи с решением суда в отношении оппозиционера, что Москва «не может придерживаться самых базовых обязательств».

2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Минюст РФ назвал требование заведомо невыполнимым. Мосгорсуд посчитал решение нижестоящей инстанции законным.

Подробнее о решении Мосгорсуда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».