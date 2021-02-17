Навальный сравнил нахождение в СИЗО с космическим путешествием

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что содержание в СИЗО «Матросская тишина» похоже на космическое путешествие. Об этом он написал в Instagram. Господин Навальный отметил, что не может комментировать новости, так как не знает их, поэтому будет публиковать «какие-то факты о своей жизни».

«Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши»,— написал Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, в своем «космическом путешествии» он направляется к «прекрасному новому миру». «Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет»,— написал он. При этом он отметил, что космические путешествия опасны, а у него, в отличие от героев фильмов, нет оружия. «Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену»,— закончил господин Навальный.

Алексея Навального отправили в СИЗО после возвращения из Германии, где он лечился от предполагаемого отравления. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный (два года и восемь месяцев колонии). Суд признал, что политик нарушил условия испытательного срока. Оппозиционер также проходит обвиняемым по делу о клевете на ветерана. 16 февраля гособвинение попросило назначить Алексею Навальному штраф 950 тыс. руб. Заседание суда продолжится 20 февраля.

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Алексея Навального приравняли к нацистам».