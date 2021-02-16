Навальный скажет последнее слово по делу о клевете 20 февраля

Судья отложила на 14:00 20 февраля рассмотрение дела Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент “Ъ”. На этот же день намечено рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на приговор политику по делу «Ив Роше», условный срок по которому заменили на реальный. В ходе сегодняшнего заседания прокуратура попросила оштрафовать господина Навального на 950 тыс. руб.

На следующем заседании политик будет выступать с последним словом. Адвокаты сказали судье, что у Алексея Навального в 10:00 20 февраля будет апелляция в Мосгорсуде. Судья ничего не ответила и вышла из зала. Пресс-служба Мосгорсуда сообщила журналистам, что об организации работы 20 февраля оповестит позже.

Алексей Навальный 2 июня прокомментировал в соцсетях видеоролик RT с выступлением в поддержку поправок в Конституцию, одним из участников которого был господин Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), сам он вины не признает.

О ходе заседания по делу о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.