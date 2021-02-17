Алексея Навального приравняли к нацистам

20 февраля политик Алексей Навальный выступит с последним словом на суде по обвинению его в публичной клевете на ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко. Летом прошлого года оппозиционер раскритиковал видеоролик в поддержку конституционных поправок, назвав его участников, в числе которых был и господин Артеменко, «позором страны» и «предателями». Прокуратура просит оштрафовать господина Навального на 950 тыс. руб., но юристы не исключают, что по итогам этого процесса против него может быть возбуждено и новое уголовное дело — об оскорблении суда и прокурора.

На прошедшем 16 февраля третьем заседании по делу о клевете на 94-летнего Игната Артеменко состоялись прения сторон, после чего судья Вера Акимова объявила перерыв до субботы. На следующем заседании Алексей Навальный должен выступить с последним словом, и в тот же день ему могут вынести приговор.

Напомним, Игнат Артеменко присутствовал на первом заседании суда по видеосвязи, но почти сразу же пожаловался на ухудшение своего состояния и отказался от участия в заседаниях, которые постоянно перерастали в перепалки. Господин Навальный насмехался над участниками процесса, судья в ответ снимала его вопросы и игнорировала ходатайства. В конце концов политик попросил судью разрешить обращаться к ней «оберштурмбаннфюрер» (звание в СС, соответствующее подполковнику). В ходе прений прокурор Екатерина Фролова припомнила эти ремарки оппозиционера и заявила, что гособвинение просит выделить из дела материалы, свидетельствующие об оскорблении судьи и прокурора, и направить их в Следственный комитет РФ (СКР). Алексей Навальный расценил это как «рождение нового дела», а судья пообещала разрешить ходатайство при вынесении приговора.

В итоге госпожа Фролова запросила для подсудимого штраф в 950 тыс. руб. По ее версии, политик в ответ на личное мнение, которое Игнат Артеменко высказал в видеоролике о поправках к Конституции, опубликовал в соцсетях сообщение о «позоре страны», «людях без совести», «продажных холуях» и «предателях», то есть распространил «заведомо ложные сведения, порочащие ветерана». Гособвинитель подчеркнула, что из-за оскорблений господина Навального пострадал «человек, ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь». Она напомнила, что господин Артеменко просил оппозиционера принести публичные извинения, но вместо этого политик сказал, что «нужно мочить всех людей, которые снимаются в таких роликах».

Рассуждая о моральном облике оппозиционера, Екатерина Фролова подчеркнула, что он основал националистическое движение (в 2007 году Алексей Навальный стал соучредителем национал-демократического движения «Народ», сопредседателем которого был нынешний лидер партии «За правду» Захар Прилепин, который вскоре войдет в руководство новой партии на базе «Справедливой России».) и участвовал в маршах националистов. Она также заявила, что сторонники господина Навального в 2020 году разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских лидеров (СКР обвинил в этом нескольких граждан России, а государственные СМИ сообщали, что некоторые из обвиняемых были подписаны на новости команды Алексея Навального в соцсетях или придерживались оппозиционных взглядов). Из этого прокурор сделала вывод, что «Игнат Артеменко символизирует все то, что так ненавидит подсудимый».

Алексей Навальный в ответ пояснил, что его комментарий адресовался всем участникам видео, а клевета предполагает распространение сведений о конкретном лице. Он также сослался на экспертов со стороны обвинения и защиты, которые пришли к выводу, что оппозиционер распространил оценочные суждения, а не факты, тогда как только «заведомо ложные сведения и факты» могут служить поводом для обвинения в клевете (в подшитых к делу госэкспертизах сказано, что господин Навальный допустил «высказывания, содержащие негативное отношение к Артеменко и ко всем участникам ролика»).

Напомним, в декабре 2020 года Госдума ужесточила ответственность за клевету: в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ была добавлена «клевета, совершенная публично с использованием интернета», и «клевета в отношении нескольких лиц», а санкция за это возросла до двух лет лишения свободы. Но дело против оппозиционера было возбуждено еще по прежней редакции статьи, которая предусматривала максимальное наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или обязательных работ на срок до 240 часов. Поэтому реальный срок по этому делу Алексею Навальному не грозит, так как уголовный закон в случае ухудшения положения обвиняемого не имеет обратной силы, уверены опрошенные “Ъ” юристы.

С другой стороны, по заявлению прокурора суд вправе возбудить новое уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду), отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин: «Наличие оснований будет проверяться при проведении доследственной проверки. Не исключено, что понадобится лингвистическая экспертиза». Партнер московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Павел Жигульский тоже считает, что возбуждение новых дел против Алексея Навального «за оскорбление суда, прокурора и иных участников процесса» вполне возможно. По его мнению, в текущем процессе «личные оценочные суждения» политика «квалифицируются как клевета» и новые аналогичные обвинения «вполне вписываются в канву самого дела».

Что же касается приговора по делу о клевете, то управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин полагает, что он будет обвинительным, а наказание — «выше среднего»: «Назначение максимального наказания — это скорее редкость, но с учетом поведения фигуранта минимальным оно точно не будет».

Стоит отметить, что параллельно с судебными заседаниями в соцсетях развернулась активная кампания в поддержку Игната Артеменко, а в государственных СМИ Алексея Навального все чаще связывали с националистами. После заседания 16 февраля телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия» прямо сравнил оппозиционера с Адольфом Гитлером.

Политолог Константин Калачев считает, что, «лепя из Навального националиста», власть пытается отобрать у него избирателей, пользующихся платформой «Умное голосование» (призвана обеспечить консолидированное голосование за тех противников партии власти, которых сторонники Алексея Навального считают наиболее перспективными кандидатами). Идею «сделать Навального одновременно агентом Запада и русским националистом» он считает ошибочной. Политолог Аббас Галлямов полагает, что любая критика оппозиционера работает на укрепление его позиций: «Избиратель вновь и вновь убеждается, что именно Навальный является главным врагом властей. Это для него сейчас в условиях растущего недовольства является более важным индикатором, чем содержание критики». Политолог Алексей Чеснаков, напротив, написал в своем Telegram-канале, что Алексей Навальный избрал неверную тактику и явно проигрывает в судебном процессе «из-за собственного хамства и истерик».

Кира Дюрягина