«Маяк» готов скорректировать проект жилой застройки на улице Декабристов

В пресс-службе корпорации «Маяк», которая собирается строить жилые высотки на месте конструктивистского здания на Декабристов, 20, заявили, что готовы скорректировать проект застройки. Напомним, 14 января региональный министр строительства Михаил Волков рассказал, что корпорация «Маяк» не сможет построить высотные дома на улице Декабристов. «Сведения полученные от Роспотребнадзора и от РТРС, говорят о том, что санитарно-защитная зона, зона ограничений на данной территории позволяет строить здания не выше 60 метров»,— рассказал ранее Михаил Волков.

Накануне в СМИ появилась информация про обращение на имя губернатора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). В обращение было высказано опасение, что предполагаемые высотные дома, могут заглушить радио- и телевизионный сигнал и нарушить вещание для жителей города и области. Поэтому РТРС просит главу региона установить предельные параметры застройки вокруг телебашни и внести сведения об этих ограничениях в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

«При эскизной разработке проекта учитывались ныне существующие регламенты, позволяющие строить на участке ул. Декабристов-Белинского здания высотой до 100 метров. Если в процессе подготовки финального варианта проекта застройки выявятся какие то, факторы, корректирующие эти вводные — они будут учтены»,— рассказали в пресс-службе застройщика.

В корпорации рассказали, что к ним поступил запрос от РТРС с просьбой предоставить документацию для проверки попадания будущих зданий в санитарно-защитную зону ограничения застройки ПРТО (передающего радиотехнического объекта), расположенного на ул. Луначарского, 212.

«По данному запросу в РТРС передана необходимая рабочая документация. Корпорация "Маяк" официально заявляет что новые здания будут построены с соблюдением требований законодательства»,— добавили в пресс-службе.

Как заявлялось ранее, на месте снесенного здания планируют строить не только жилые дома, но и торгово-развлекательный комплекс. В нем планируют разместить продуктовый гипермаркет, магазины, бытовые сервисы, кафе, кинотеатр, спа-салон с бассейном.