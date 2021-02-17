Главные новости к утру 17 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает способы укрепления стратегической стабильности с Москвой помимо ДСНВ. По его мнению, с Россией надо работать «на обоих фронтах». О ДСНВ

Что такое ДСНВ Читать далее

Посольство России ответило на заявление парламента Эстонии, который призвал ЕС разработать эффективную политику санкций против Москвы. Диппредставительство считает, что инициаторы заявления погрязли «в болоте русофобии». Также, по его мнению, не оправдались надежды на новую правительственную коалицию, от которой прозвучали заявления об угрозе со стороны России.

В парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным. Это объясняется формированием новой повестки с учетом отношений с Россией, исторической памятью и тем, что для многих жителей русский — это второй язык для общения.

Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия не будет уважаемой и сильной, пока у ее руля такие лидеры, как сенатор Митч Макконнелл. Господин Макконнелл возглавляет республиканцев в Сенате. Ранее он заявил, что господин Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, хотя по закону ему нельзя объявить импичмент. Об импичменте

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом на 15% за неделю. За этот период было зарегистрировано 2,76 млн заражений. Число смертей снизилось на 9%.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ победил «Барселону», а «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг». О матчах

О предстоящих 12 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.