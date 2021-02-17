США рассматривают способы укрепления стратегической стабильности с Россией помимо ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, считает, что Вашингтон должен работать с Москвой «на обоих фронтах» — укреплять стратегическую стабильность и не забывать о вызовах с ее стороны. По его словам, США после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности.

«Мы смогли очень быстро, потому что это в наших интересах, продлить на пять лет ДСНВ... И мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине… это вызовы нашим интересам и ценностям. Но мы должны работать на обоих фронтах»,— сказал господин Блинкен в эфире NPR.

Госсекретарь США в интервью перечислил претензии, которые возникают в Вашингтона к Москве,— это отравление оппозиционера Алексея Навального, кибератаки, ситуация на Украине и вмешательство в выборы.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. В период президентства Дональда Трампа сторонам не удалось договорится о продлении договора, действие которого истекало в феврале 2021 года. После вступления в должность главы государства Джо Байдена Россия и США договорились о продлении договора на пять лет без изменений в условиях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с Энтони Блинкеном. Господин Лавров подтвердил готовность Москвы к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном. Господин Блинкен отметил, что США будут защищать свои интересы в ответ на действия России, которые причиняют вред стране или ее союзникам.

О продлении соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».