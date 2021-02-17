Главные анонсы 17 февраля

Состоится встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. Мероприятие пройдет в формате видеосвязи.

В Совете федерации состоится «правительственный час» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

Москву посетит глава МИД Армении Ара Айвазян. Запланирована встреча с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Он обвиняется в растрате более 7,5 млн руб. «Роснефти». Гособвинение запросило для господина Ишаева 7-летний срок. Подробнее

Чем известен Виктор Ишаев Читать далее

В Мещанском районном суде Москвы продолжится слушание громкого уголовного дела о предполагаемой растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный», основными фигурантами которого являются основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и его партнер француз Филипп Дельпаль. Ожидается, что показания даст господин Калви. О начале процесса

Верховный суд Белоруссии приступит к судебному разбирательству по делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Бывшего главу банка Виктора Бабарико арестовали в середине июня, он связывал свое преследование с выдвижением в кандидаты на пост президента. После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке.